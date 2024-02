Elezioni Bangladesh, Sheikh Hasina vince senza avversari: cosa resta della democrazia?

Sheikh Hasina e le elezioni in Bangladesh

Una donna al potere: le due facce della medaglia

La svolta autoritaria

La politica internazionale e le criticità per le donne

"Speriamo che sia femmina!". Non si parla, in questo caso, di un auspicio per il sesso del nascituro durante le prime fasi della gravidanza. No, stavolta l'augurio è per altro. La presenza diè indubbiamente un segno di progresso e di avanzamento sulla strada della civiltà, delle pari opportunità e della diminuzione delle discriminazioni ancora drammaticamente presenti nel mondo.Senza addentrarci nelle questioni italiche, cosa che pure sarebbe significativa considerato tutto, è emblematico e fa riflettere il caso deldove, domenica scorsa le elezioni legislative hanno incoronato, che si si avvia così verso il suo quinto mandato al vertice dello Stato. La 76enne è la figlia del primo presidente e padre fondatore della nazione, Sheikh Mujibur Rahman, ed considerata, classificandosi - in una lista che ne annovera annualmente 100 - 39ª nel 2020, 26ª nel 2018 e 30esima nel 2017. Bene dunque, in apparenza. Una donna al potere da così tanto tempo è caso raro anche nei Paesi cosiddetti 'evoluti' e progressisti. Tuttavia, a ben guardare, quel che luccica, come direbbe il proverbio, non è tutto oro. Anzi. Va detto innanzitutto che il partito di Hasina, lo Awami League, ha vinto a man bassa anche perchénei collegi elettorali in cui era presente, visto chela tornata elettorale, che ha fatto segnare per altro un’affluenza bassissima: secondo il capo della commissione elettorale nazionale, Habibul Awal, a recarsi alle urne è stato appena il 40 per cento degli aventi diritto.A capo di un Paese che conta 170milioni di abitanti, nella sua azione di governo Hasina ha puntato tutto sullo sviluppo economico, specialmente nel settore dell’industria tessile. Durante i due decenni in carica la crescita media del PIL è stata del 7% e questo ha portato ad una, tanto che oggi i gli abitanti del Bangladesh hanno un reddito medio pro capite più alto dei loro vicini indiani, giusto per fare un esempio. L’altra faccia della medaglia è, tuttavia, ben poco edificante, con una netta, e migliaia di membri o di semplici simpatizzanti dei partiti di opposizione finiti in galera.recentemente è finito anche il premio Nobel per la Pace nel 2006, e padre del microcredito,, condannato a sei mesi di reclusione per violazione delle leggi sul lavoro.Hasina nei suoi comizi elettorali lo ha definito un personaggio diabolico, un "succhiasangue" dei poveri per i suoi tassi di interesse "esorbitanti", e lo ha accusato di appropriazione indebita, incolpandolo anche per la decisione della Banca Mondiale di ritirarsi nel 2012 dal progetto del ponte sul fiume Padma, l’affluente principale del Gange in Bangladesh. A difendere Yunus non è bastata la, tra cui Barack Obama e Bono Vox degli U2, che hanno pubblicato una lettera per denunciare le "minacce contro la democrazia". Anche le Nazioni Unite hanno denunciato la "in corso e gli sforzi del governo per mettere a tacere i critici e sradicare il dissenso"."Le persecuzioni legali verso i leader della società civile, i difensori dei diritti umani e le altre voci dissenzienti sono un segnale preoccupante per lo spazio civico e democratico del Bangladesh”, ha detto una portavoce delle Nazioni Unite, invitando le autorità giudiziarie del Paese. Mentre Human Rights Watch parla di attacco “sistematico” all’opposizione, a partire dal fatto che più dia luglio dopo una manifestazione dell’opposizione accolta con proiettili di gomma e lacrimogeni.Va detto anche che a livello di, negli ultimi anni, la primo ministra ha guadagnato consensi per aver combattuto contro l’islamismo radicale ed aver, in fuga dalla Birmania perché perseguitati e discriminati. Intanto il Bangladesh, nonostante i recenti successi economici, che per altro a causa dell’aumento dei prezzi si stanno via via affievolendo, rimane un Paese con grossissime criticità. Soprattutto proprio nel campo dei. Senza arrivare agli estremi della drammatica storia di- una studentessa sedicenne arsa viva a scuola per aver minacciato di denunciare di stupro il suo insegnante - nella società bengalese il tentativo di una donna di opporsi alla volontà di un uomo è ancora ritenuto sbagliato. Del resto, con un tasso di alfabetizzazione inferiore al 60%, l’accesso al lavoro molto problematico per le cittadine che per lo più si trovano a svolgere occupazioni più umili e tendenzialmente irregolari. La condizione precaria delle donne si inserisce in un quadro generale caratterizzato dalle, anche perché la forte industrializzazione degli ultimi anni non ha fatto che polarizzare ulteriormente la ricchezza, con una massa di popolazione indigente e molto povera che si contrappone ad una ristretta élite opulenta. In queste condizioni,, nelle famiglie più povere, si preferisce non mandare a scuola i propri figli, o concedere questa possibilità solo ai maschi, mentre le ragazze vanno ad accrescere la schiera delle lavoratrici sottopagate sfruttate dell’industria tessile.