Figli di coppie gay e utero in affitto, la deputata Bonetti: “Tuteliamo i bambini“

L’evento alla Camera dei deputati

I protagonisti della tavola rotonda

“Occorre un dibattito interno e servono accordi internazionali”. Ha le idee chiare in merito a tematiche urgenti come il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso e la surrogazione di maternità, la vicepresidente del Terzo Polo e già ministra per le Pari opportunità. Che torna sull’argomento dopo le polemiche sull’iniziativa del sindaco di Milano Beppe Sala , di riconoscere la doppia genitorialità alle coppie omosessuali nel capoluogo lombardo.“Il riconoscimento non può essere automatico, relegato ad una pratica amministrativa. La piazza di Milano ha sollecitato il Paese ad assumere una posizione nei confronti dei. Ma per affrontare questo tema è necessario un dibattito che tenga conto di tutta la sua complessità. Sempre puntando l’obiettivo su quello a cui va prestata la massima attenzione, ovvero la tutela dei bambini“.“Ilè uno strumento di tutela dei diritti dei figli, anche di coppie omosessuali. Ma non può eludere le fasi della verifica necessarie a garantire la tutela del minore. E poi deve rispettare le normative nazionali. Ad esempio, il ricorso allaè reato in Italia e per me è una grave lesione dei diritti del bambino, non solo della donna“.“Il tema va affrontato in Parlamento con un dibattito molto serio e non idelogico per poter trovare una sintesi basata sul supremo interesse dei minori. Noi lo abbiamo fatto quando abbiamo stabilito, ad esempio, che l’assegno unico universale andasse a tutti i bambini, e questo con il voto di tutto l’arco parlamentare”.“Sono profondamente contraria alla maternità surrogata, il cosiddetto, perché è una gravissima lesione della dignità della donna e anche del diritto dei bambini di avere un riconoscimento biologico della loro identità. Certo che per tutti i bambini la questione è garantire la tutela dei diritti, ma questo non deve corrispondere a legalizzare di fatto, e comunque a normalizzare, la pratica dell’utero in affitto all’estero, che aggira l’ordinamento italiano. Piuttosto, occorrerebbe che l’Italia sostenesse la richiesta di considerare la Gpa come reato anche negli altri Paesi. Per far sì che questo accada occorre una capacità di dialogo serio a livello internazionale“.“No. La sentenza della Corte Costituzionale del giugno scorso ha stabilito che è incostituzionale la prevalenza del cognome paterno su quello materno, ma non c’è ancora una legge. Le proposte in Parlamento ci sono, anche del Terzo Polo, ma la maggioranza non ha dato cenno di volerle calendarizzare. E a chi dice ’che ci sono questioni più importanti’, rispondo che tutte le questioni si parità sono nel Dna della nostra democrazia“.“Il dibattito sulla Certificazione per la parità di genere per le imprese non può fermarsi: è un punto focale della nostra strategia nazionale per la parità di genere ed è su questo parametro che anche a livello internazionale si gioca la capacità si sviluppo di un Paese. È una partita che non può vederci indietro”.L’Italia si posiziona al 40° posto su 146 paesi, al di sotto della media europea, in termini di parità di genere nel campo della politica. Dopo le ultime elezioni nazionali, poi, la percentuale di donne in parlamento si è abbassata al 31%, segnando il primo calo in 20 anni. È da queste premesse che prende il via, l’evento organizzato dall’onorevole, in collaborazione con, che si terràalle 11 alla Camera dei Deputati. Nonostante numerosi studi dimostrino che le aziende più inclusive in termini di gender equality crescono più rapidamente delle altre, grazie anche a una maggiore capacità di innovazione, la presenza delle donne in politica e nei ruoli apicali di impresa è tuttora più bassa rispetto a quella degli uomini.L’incontro nasce con l’obiettivo di agevolare un dialogo sul tema, per mettere in luce tramite casi di successo ed esperienze dirette, come gli strumenti che agevolano la parità di genere siano fondamentali per favorire la crescita, l’attrazione dei talenti e l’innovazione. Infatti, secondo le stime diffuse dal Diversity Brand Index 2022, i brand che promuovono inclusività registrano profitti mediamente superiori, anche del 23%, rispetto ai competitor. La tavola rotonda, che si aprirà con i saluti di, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà introdotta da, deputata, già ministra per le pari opportunità e la famiglia, e moderata da, vice presidente e co-fondatrice di. All’evento parteciperanno, tra gli altri,, assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e Pari opportunità Comune di Roma,, co-fondatrice, campaign manager e rapporti esterni Le Contemporanee,, chair G20 Empower italian presidency e, direttrice External affairs Philip Morris Italia