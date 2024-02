Michelle O' Neill entra nella storia: "E' l'inizio di una nuova era"

La nuova era di Michelle O' Neill

Uguaglianza e inclusione

I am honoured to take office as First Minister. I am committed to representing all our people and communities. Let us work together to build a brighter, better future for everyone. pic.twitter.com/J6uM9msUd3 — Michelle O’Neill (@moneillsf) February 3, 2024

La nazionalistaè entrata nella storia diventando ladopo che il governo è tornato al lavoro al termine di due anni di boicottaggio da parte del Partito unionista democratico.ÒNeill, 47 anni, vicepresidente del Partito repubblicano Sinn Fein dal 2018 e fa parte del parlamento dal 2007. Fra il 2020 e il 2022 è stata vicepremier. E' stata ufficialmente nominata dopo che nei giorni scorsi era stato raggiunto un accordo per sbloccare lo stallo politico e ritornare alla formazione di un governo locale di unità nazionale tra i repubblicani dello(che hanno vinto le elezioni nel 2022) e gli unionisti fedeli a Londra. Di fronte all'assemblea parlamentare di Stormont Palace a Belfast, la first minister ha evitato il trionfalismo e non ha fatto alcun riferimento esplicito alla riunificazionenel suo discorso che si è concentrato invece sulla riconciliazione e sulle questioni di fondo. "Da qualunque parte veniamo, qualunque siano le nostre aspirazioni, possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro insieme", ha detto. "Dobbiamo far funzionare la condivisione del potere perché collettivamente abbiamo il compito di guidare e realizzare i nostri obiettivi per tutto il nostro popolo, per ogni comunità".La nomina di un primo ministro repubblicano rappresenta "una nuova era" inimmaginabile per le generazioni precedenti, cresciute con la "discriminazione dei cattolici", ha proseguito. ÒNeill guiderà l'esecutivo insieme aun'unionista democratica che è stata nominata vice primo ministro, una carica con pari poteri ma meno prestigio.Al suo arrivo a Stormont, la leader dello Sinn Fein a Dublino,, ha detto che il governo nordirlandese "non potrebbe essere in mani migliori". "Oggi è una vittoria per tutti, la dimostrazione che uguaglianza e inclusione sono all'ordine del giorno", ha aggiunto. Le istituzioni della provincia sono state bloccate per due anni a causa di un boicottaggio da parte degli unionisti del Dup, contrari agli accordi commerciali post-Brexit, che hanno denunciato come una minaccia per il posto dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito. Negli ultimi due anni gli affari quotidiani sono stati gestiti dall'amministrazione e da Londra.Dopo mesi di negoziati con il governo britannico, questa settimana gli unionisti hanno annunciato la decisione di porre fine al loro boicottaggio. Lo stallo è stato superato e suggellato da un documento d'intesa fra le opposte fazioni nordirlandesi elaborato, mediato e garantito dal governo centrale conservatore britannico died è stato accolto dai repubblicani dello Sinn Fein come la premessa "di una nuova alba" a Belfast. Il ritocco legislativo ribadisce la tutela del legame fra l'Irlanda del Nord e il Regno Unito e conferma l'assenza di barriere nel commercio interno di merci fra l'Ulster e il resto del Paese. Tali cambiamenti implicano la massima flessibilità consentita dagli accordi tra Londra e Bruxelles e sono stati discussi all'interno del comitato congiunto tra Regno Unito e Ue.