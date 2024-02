Niente sedute da remoto, consigliera comunale si dimette dopo il parto

La denuncia della consigliera Dell'Aquila

"Non è corretto dire che sia stata costretta", la difesa della presidente Bertola

La reazione del Pd: "Si rischia di cancellare anni di battaglia per la parità di genere"

e lei si. E' l'incredibile storia della neomamma e consigliera comunale del Pd a Monza,, che è stata "costretta" a rassegnare le proprie dimissioni in seguito ala partecipare alle sedute di consiglio comunale da distanza.e durante la gravidanza ho proposto al mio gruppo consigliare una revisione del regolamento perché consigliere donne in gravidanza prima e mamme e papà dopo la nascita del bambino, potessero assolvere al proprio impegno pubblico a distanza", ha spiegato la donna. Seppure "il riscontro sia stato positivo - ha proseguito - mi è stato detto che sarebbe stato possibile nell'ambito di una revisione complessiva del regolamento, quindi tra circa un anno". Dell'Aquila ha quindi scelto di dimettersi: "per mesi in aula non sarebbe stato moralmente corretto nei confronti del mio impegno e di chi mi ha eletta". Le dimissioni, ha concluso ", mi sarei aspettata una reazione più rapida per rompere quei vecchi schemi che tengono la società ingessata sulla pelle delle donne e dei bambini come accaduto per esempio con un ordine del giorno, a Genova e a Torino".Dopo le parole della neomamma non si è fatta attendere la risposta della presidente del consiglio comunale di Monza, che ha dichiarato: "Non è stato possibile ragionare sulla vicenda perchéLa risposta forse potrebbe darla il capogruppo del partito, mi dispiace moltissimo che la consigliera dell'Aquila si sia dimessa, ma dire che sia stata costretta non è corretto". Poi ha proseguito mettendo in evidenza la non costrizione alle dimissioni: "rispetto a tutti quei consiglieri che hanno garantito il normale svolgimento del consiglio nonostante tutto anche perché mi era stato chiesto se fosse possibile allestire, e ho risposto di sì, ma poi la richiesta non è arrivata". Il Comune di Monza, ha spiegato la presidente del Consiglio, "ha utilizzato delle tecnologie artigianali in tempo di Covid, c'era una necessità specifica, ma ad oggi non supporterebbe ancora la partecipazione da remoto". Poi la presidente ha concluso: "Credo inoltre che ridurre il ruolo del consigliere comunale alle sole sedute di consiglio, serve che si stia sul territorio, pronti all'ascolto dei cittadini, non solo in relazione alla maternità ma anche ad altri impegni, che vanno tenuti in considerazione".Sulla vicenda è intervenuta anche la vicepresidente nazionale del Pd e presidente del Consiglio regionale della Puglia,, che ha subito preso le difese di Dell'Aquila: "Non è accettabile quello che è successo con la consigliera Francesca Dell'Aquila che è stata costretta a dimettersi perché il regolamento non permette che possa collegarsi in remoto per poter adempiere ad alcune esigenze da neo mamma. E' arrivato il momento che tutte le assise pubbliche adeguino i loro regolamenti per permettere di conciliare laagli impegni istituzionali. E questo deve avvenire con tempi celeri e procedure semplificate. Deve diventare un diritto acquisito e non una concessione". Infine conclude: "tra il suo ruolo di genitore e lo svolgimento del suo lavoro pubblico o privato perché non ci sono le condizioni per poter conciliare, specie oggi, che come si è visto le tecnologie aiutano a lavorare accorciando le distanze. L'alibi di regolamenti vetusti. Non solo, ma mostra anche una reticenza intollerabile rispetto al cambiamento di modelli organizzativi funzionali a rendere chi vuole avere una famiglia, le donne in primis, ma anche gli uomini che vogliano dedicarsi al ruolo genitoriale, protagonisti di una nuova cultura meno maschilista". In effetti una soluzione ci sarebbe. Basterebbe fare comedove il Consiglio regionale ha approvatoche non solo consente il collegamento da remoto in caso di gravidanza a rischio e per l'allattamento, ma riconosce questa possibilità sia alla mamma che al papà.