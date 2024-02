Quando la satira e le inchieste fanno indigestione

La satira fa discutere

Le reazioni della minoranza

Il commento di Beatrice Venezi

L'imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a #VirginiaRaffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione! — Beatrice Venezi (@BeatriceVenezi) January 20, 2024

Un’artista straordinaria, talentuosa e divertente. Tra i volti simbolo della satira nostrana. È difficile trovare parole per descrivere, da poco alla guida del programma ‘Colpo di Luna’ in onda il venerdì sera su Rai 1 che sta già facendo registrare ascolti record. Si sa, una delle grandi doti della conduttrice romana è senza dubbio l’imitazione. Sono state tante, negli anni, le cosiddette ‘maschere di Virginia’, ovvero le esibizioni nella quale Raffaele veste i panni di diversi personaggi famosi, il tutto condito dalla sua immancabile satira. Ma facciamo un passo indietro.Nei giorni scorsi è andata in onda la seconda puntata del programma di Rai 1 e la comica ha deciso, tra le varie gag, di vestire i panni della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, già nota alle cronache per aver scelto di farsi chiamare, preferendo l’appellativo maschile (stessa scelta della premier Giorgia Meloni che, poco dopo la formazione del nuovo esecutivo, aveva chiesto di farsi chiamare ‘il presidente del Consiglio’). "Se fossi una persona antipatica il ministro della Cultura Sangiuliano non mi avrebbe nominato consigliere per la musica per il suo ministero e per questo lo ringrazio. Il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi, per ignoranza, per scarsa educazione o incompetenza ne è totalmente allo oscuro. E il mio pensiero va nuovamente al ministro", dice Virginia Raffaele durante l'imitazione. Poi chiama a raccolta i suoi musicisti: "Galeazzo, Fiammetta, Benito, Adua, Labaro, Adolfo… suonare! E suoneremo!". Una esibizione che sembrerebbe non essere andata giù allo stesso ministro della Cultura che pare abbia chiesto spiegazioni ai vertici Rai. Nello specifico, un intervento su Giovanni Anversa, capo struttura Rai.: da viale Mazzini fanno sapere infatti che non ci sarebbe stata alcuna pressione da parte di Sangiuliano.Nonostante questo, la vicenda non è passata inosservata e anzi ha sollevato non poche polemiche, soprattutto tra le forze di opposizione: "Ma veramente Gennaro Sangiuliano ha chiesto un intervento sul capo struttura Rai,, per l'imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d'orchestra cara alla destra, Beatrice Venezi, come scrive oggi Repubblica? Non gli basta collezionare figuracce quotidiane e guidare una squadra che al ministero della Cultura ogni giorno mette in imbarazzo le istituzioni della "nazione" con le performance del suo sottosegretario Vittorio Sgarbi, ma anche del meno noto Gianmarco Mazzi?", così i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato. Sul tema sono intervenuti anche, capogruppo del Pd in commissione Cultura alla Camera, ecapogruppo in commissione di Vigilanza Rai. "Per il ministro Sangiuliano non va bene neppure farsi una risata? Bisogna essere seri mentre la destra costruisce la sua ‘presunta’ egemonia culturale? Che imbarazzo la richiesta di intervento al capo struttura Rai, Giovanni Anversa per l’imitazione che Virginia Raffaele ha fatto della direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi. Speriamo venga smentita", dicono i due esponenti dem. "O forse la destra di", aggiungono.Non si è fatta attendere nemmeno la risposta della stessa Venezi che, attraverso un post sul suo profilo Twitter, ha ringraziato Virginia Raffaele in quanto "l'imitazione è una forma di consacrazione, se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione!". Non è ancora chiaro, quindi, se ci sia stato o meno un intervento del ministro rispetto all’esibizione della conduttrice romana, ma nel caso non stupirebbe. Perché il nuovo governo sembra voler mettere sempre di più il ‘’ non solo alla satira, ma anche al giornalismo. Su quest’ultimo punto, ha fatto molto discutere la scelta di Fratelli d’Italia di presentare un’interrogazione alla presidente e all’ad della Rai per le inchieste di(programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci) sui padri della premier e del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Si sa, la satira dà fastidio ma se non lo desse non sarebbe satira. Quindi ben venga Virginia Raffaele che fa il suo lavoro e lo fa bene, anche se a qualcuno non va giù.