I giovani come le donne: minoranza in politica. E allora perché non fare delle quote generazionali obbligatorie?

Una legge per garantire, all’interno del Parlamento, delle Regioni e dei Comuni, la rappresentanza di tutte le generazioni: si tratta della proposta di iniziativa popolare che vuole l’introduzione delle cosiddette “quote generazionali obbligatorie” per le elezioni politiche, regionali e comunali. Un tentativo di riavvicinare il mondo dei giovani alla politica e di sanare quella scollatura sancita da un evidente distacco e disinteresse.

“I giovani - spiega Giacomo Cazzato, sindaco di Tiggiano e membro del comitato promotore - sono sotto rappresentati nelle istituzioni in tutti i livelli e l’esclusione del loro contributo dalla vita politica rallenta la crescita del nostro Stato in armonia con le grandi democrazie europee”. La proposta di iniziativa popolare è stata ideata da Luigi Cazzato, scritta da Antonio Aventaggiato e promossa dall’Associazione Minervini e Maria Turtur. Grazie all’immediata e rapida risposta favorevole e all’interesse nelle comunità di ogni territorio, il comitato promotore si è attivato, depositando lo scorso 12 febbraio presso la suprema corte di cassazione di Roma il testo della proposta e avviando una raccolta di almeno 50mila firme per permettere alla proposta di arrivare all’attenzione del parlamento italiano.

Giovani al voto

Quanti sono i giovani nella politica italiana?

Al momento, la presenza di giovani in Parlamento è molto ridotta: nella XIX legislatura, i parlamentari sotto i 40 anni rappresentano solo il 10,7% del totale, mentre quelli sotto i 35 anni sono una quota ancora inferiore, sotto il 7% tra i deputati. Quelli tra i 25 e i 29 anni sono solo 3, pari allo 0,75% del totale. Si tratta di una tendenza radicata: secondo Aspen Institute Italia, tra il 2018 e il 2022 gli eletti al Parlamento italiano sotto i 35 anni hanno subito un decremento dell’80%, passando da 133 a 27.

Nella politica locale, la presenza di giovani amministratori (18-35 anni) è più significativa: oltre 26.000 giovani ricoprono incarichi nei comuni italiani, pari al 21,2% degli amministratori locali (dato in crescita rispetto al 18% del 2008). Tuttavia, la maggior parte di questi giovani amministratori opera in piccoli comuni - con meno di 5.000 abitanti -, mentre la loro presenza diminuisce drasticamente nei centri urbani più grandi. E la percentuale di sindaci under 35 è circa il 3,7%, ma nei comuni capoluogo è praticamente nulla. Questi numeri non rispecchiano le opinioni dei giovani: secondo uno studio condotto da Laboratorio Futuro, pubblicato a maggio 2025, il 56,1% dei cittadini tra i 18 e i 34 anni dichiara un medio interesse verso la politica e un 20,3% un alto interesse. Questo significa che il 76,4% dei giovani italiani intervistati si interessa abbastanza o molto alla politica. Tuttavia, dai dati si evince una percezione di uno spazio di partecipazione e di azione molto limitato per i giovani: alla domanda se la politica italiana offra oggi un vero spazio di partecipazione e azione per le nuove generazioni, il 41,9% risponde che lo fa solo in modo limitato e il 20,4% che non lo fa in nessun modo.

Cosa sono le “quote generazionali”

Una quota generazionale, secondo il documento depositato dal comitato e consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, è "la percentuale di rappresentanti appartenenti a ciascuna fascia di età, distribuite nelle diverse sedi istituzionali” e sarebbero divise nelle categorie “Giovani” (tra i 18 e i 35 anni), “Adulti” (tra i 36 e i 55 anni) e “Anziani” (dai 56 anni in su). La quota di rappresentanza per ciascuna categoria sarebbe stabilita, secondo la proposta, tenendo conto della composizione demografica della popolazione italiana. Si tratta, insomma, di un meccanismo simile a quello delle “quote rosa”, le percentuali obbligatorie che mirano a garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in organi decisionali.

Come funzionerebbe la legge delle “quote generazionali”

Lo scopo della legge è quello di inserire un sistema di quote generazionali che garantisca una rappresentanza equilibrata nelle istituzioni politiche, con particolare attenzione alle fasce più giovani, al fine di favorire un ricambio sano e sostenibile delle classi politiche e rispondere in modo più equo alle necessità di tutti i cittadini. L’introduzione di queste quote “si prefigge di favorire il ricambio generazionale, di promuovere una politica più inclusiva e di incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica”. Secondo quanto previsto dall’articolo 6 della proposta normativa, partiti, coalizioni e liste civiche saranno obbligati a garantire un'alternanza tra candidati appartenenti a diverse fasce di età: ogni lista dovrà includere candidati di età diversa in ciascuna sezione, predisponendo l’ordine dei nomi in modo da favorire la rappresentanza proporzionale tra le varie fasce generazionali.

Premi per chi rispetta le quote generazionali

Per incentivare l’adozione di questi criteri, sono previsti una serie di vantaggi per i partiti che rispettano le quote generazionali. Tra gli incentivi previsti figurano maggiori finanziamenti pubblici e forme di visibilità aggiuntiva durante la campagna elettorale, come spazi pubblicitari o tempi televisivi più ampi. Oltre a rispettare le quote nelle liste, i partiti dovranno promuovere politiche attive di inclusione giovanile. Tra queste, si richiede l’istituzione di programmi di formazione politica, tirocini e stage all’interno delle proprie strutture, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla vita politica e favorirne l’ingresso nei processi decisionali.

A garantire il rispetto delle nuove disposizioni sarà il Comitato Nazionale per la Parità Generazionale, istituito presso il Ministero dell’Interno, che avrà il compito di monitorare l’applicazione delle quote generazionali su tutto il territorio nazionale, compresi i livelli regionale e comunale.

Accorciare le distanze tra giovani e politica

Se approvata, la legge sulle quote generazionali potrebbe rappresentare un passo concreto verso una democrazia più inclusiva, capace di riflettere la pluralità delle età e delle esperienze presenti nella società italiana. In un contesto in cui l’astensionismo giovanile e la distanza dalle istituzioni continuano a crescere, questa proposta mira a ristabilire un legame tra le nuove generazioni e la politica, creando spazi reali di partecipazione e rappresentanza.