Shock nella campagna elettorale americana: Mike Itkis gira un video porno come spot elettorale

"Non importa se di qualcuno se ne parli bene o male:". Questa è una massima che evidentemente riguarda i politici di tutto il mondo, il cui rischio più grande è e resta uno solo: l’anonimato. Una regola che certoindipendente in corsanel 12esimo distretto di New York, ha fatto propria, decidendo di farsi notare in un modo alquanto discutibile, ma affettivamente di grande impatto mediatico: un. Altro che manifesti e spot, gadget e volantini: per lanciare la propria campagna elettorale e far conoscere il suo programma ha scelto di, che poi è stato ovviamente pubblicato, con tanto di commenti (pro e contro) e un polverone di polemiche.Per non correre il rischio di far passare il suo come uno dei tanti filmini a luci rosse che circolano nel web, ha scelto di brillare grazie alla luce di un’esperta del settore, la. Il sex tape dura 13 minuti ed ha anche un titolo: "". Ma la trovata della passione davanti alla macchina da presa non è completamente avulsa dal contesto politico, anzi: tra i temi principali che Itkis porta avanti, c’è appunto la, quindi non solo la prostituzione ma anche tutte quelle altre attività legate al mondo hard , ad esempio le camgirl e le modelle di Onlyfans . Non solo sex work, ma anche: un altro messaggio per cui Mike Itkis si batte è appunto la visione positiva del sesso, inteso come un aspetto della vita che può contribuire al benessere umano, non solo fisico ma anche psichico. Tra i vari temi della sua campagna, c'è anche quello della "come un diritto al sesso non programmato".A chi lo attacca, Itkis risponde definendosi un candidato "liberale indipendente, senza figli, single, ateo e non monogamo”. Perché ha deciso di girare questo filmino hard? "Se parlassi e basta – ha detto - non dimostrerei il”. Dunque Itkis è voluto passare dalle parole ai fatti, decidendo in prima persona di scendere in campo, che in questo caso era un letto condiviso con una ragazza che sprizza sex appeal da tutti i pori: la bella Nicole. A riprese concluse, un Itkis evidentemente molto soddisfatto ha aggiunto: “Girare il video è stata un'incredibile, che ha influenzato i punti della mia piattaforma".: Itkis, che lavora come specialista nell’ambito della cybersicurezza ed è un maggiore della riserva dell'esercito americano, sfiderà al voto il repubblicano Jerry Nadler e la democratica Carolyn Moloney. A prescindere dal verdetto delle urne, chi meglio di lui può dire di essersi dato anima (e soprattutto corpo) alla causa politica? Un ‘sacrificio’ da campagna elettorale che ha fatto con un unico scopo e portato avanti fino in fondo:del Paese e al benessere dei cittadini. E a giudicare dai commenti - e dalla sensualità della bella Nicole - molti cittadini avrebbero voluto essere nei suoi panni.