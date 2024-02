Siena cerca ingegnere maschio, anche questa è parità. Quando la politica sceglie le battaglie sbagliate

Siena e il bando della discordia

La polemica

A Siena è scoppiato un fuoco di paglia. Ci sono polemiche che fanno male al femminismo, diciamolo. Quello vero e non urlato che parla per slogan, ma quello che auspica una semplice, non semplicistica,. Equilibrio. E l'equilibrio dovrebbe essere anche lo strumento per scegliere le battaglie da combattere nel nome di quel movimento che oggi, nell'era della decadenza valoriale e della superficialità, rischia di essere svuotato del proprio significato e quindi privato della propria credibilità, per far spazio a polemichette perlopiù politiche (ma non solo) che hanno come unico obiettivo quello di seguire il sentiment, di parlare alla pancia delle persone invece che alla loro testa. Di questo femminismo decantato, meramente ideologico, bisognerebbe diffidare. Non solo perché inutile alla causa, ma perché addirittura potrebbe peggiorarla, diventando strumento in mano a chi, dal canto suo, non perde occasione per ridicolizzare certe battaglie. Un errore di valutazione che spesso e volentieri commette il centrosinistra, che finisce per regalare assist al centrodestra. La polemica scoppiata a, intorno alla selezione di un ingegnere maschio alla corte comunale, ne è un esempio.In pochi giorni è diventato un caso mediatico, riportato su tutti i quotidiani nazionali, a dimostrazione di come certi temi attirino a prescindere, per poi sgonfiarsi da solo. In sostanza è successo questo: il(amministrato dal centrodestra) il 24 novembre pubblica un avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per il profilo di funzionario ingegnere, anticipando una preferenza per i candidati uomini, per una questione di parità di genere. Il motivo di questa preferenza, a scanso di equivoci, è specificato nello stesso avviso che prende a riferimento il dpr 82 del 16 giugno 2023 , con cui si chiede: "Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato". E' il caso di Siena dove, stando al Comune, "la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per l’Area di inquadramento oggetto del presente concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno 2022, è la seguente:". Il che non vuol dire che il bando sia intriso di testosterone, ma che a parità di titoli e di merito si dà precedenza al genere meno rappresentato, in questo caso a quello maschile.Gli equivoci, però, sono nati lo stesso. A far notare queste due righe del bando, quindi a scatenare la polemica, è stata la consigliera comunale all'opposizione, nonché ex assessora, nonché ex candidata a sindaca nell'ultima tornata elettorale,Storce il naso durante il consiglio comunale, a chiusura del 2023, e lo ribadisce sul suo profilo Facebook.A quel punto monta la polemica, anche tra le fila dei grandi sostenitori delle quote rosa (tra le più controverse ed equivocabili operazioni per la parità di genere). Poi il vicesindaco di Siena,fa notare che il bando segue semplicemente la legge e che anche vedendola da un altro punto di vista, il risultato non cambia. "L’amministrazione comunale è tenuta per legge a questo criterio di selezione, perché il differenziale superiore al 30% (quindi con l’obbligo di inserimento nel bando) è stato calcolato sull’area d’inquadramento ex categoria D – continua Capitani –. L’area funzionari, ossia la vecchia categoria di Istruttore direttivo usata come riferimento, registra infatti nel Comune 121 posizioni totali, di cui 81 donne e 40 uomini". Il vicesindaco evidenzia: "Anche nell’ipotesi che per ’qualifica’ si intenda il profilo professionale (cosa che non è), nel Comune gli ingegneri sono 7, di cui 5 donne (quindi oltre il 71%) e quindi sarebbe scattato anche in questo caso l’obbligo nel bando di prevedere il titolo di preferenza per il genere maschile". La parità - giusta, voluta, cercata, tutelata e difesa - significa anche questo. Il femminismo lo sa.