Toh, il nucleare. Le frasi urticanti di Cingolani sugli ecologisti ‘radical chic’, i malesseri dei 5S e l'attacco del verde Bonelli: “Inadeguato, si dimetta”

Le reazioni inviperite di ecologisti e M5s

La rivolta dei 5S e l’incontro Conte-Cingolani

Il verde Bonelli: “Fa solo terrorismo mediatico. Se non crede al green, si dimetta”

“Anche il Pnrr è deficitario”

I Verdi italici: “Siamo piccoli, ma cresceremo”

Come il sole che risplende all’improvviso, è tornato a farsi largo, quest’estateche sembrava, quello di un possibile ritorno dell’Italia alla scelta del, bocciato – seppur in anni lontani – da ben due referendum popolari in modo sonoro. Protagonista del ‘dibattito’ è stato il ministro alla(meglio noto, in passato, come ministero dell’Ambiente, ma ora si chiama così, sigla) nel governo Draghi,. Fisico di professione, ‘amico’ dida lunga data, venne scelto – ironia della sorte! – personalmente dal fondatore M5s,, come ministro, in cambio dell’accettazione dell’ingresso nel governo, ma oggi è forse uno dei ministri al governo più discussi e criticati. Cingolani ha fatto – e tanto – parlare di sé quando, intervenendo proprio alla scuola di formazione alla politica dia Ponte di Legno, ha rilasciato dichiarazioni che hanno spiazzato tutti, e suscitato le ire di molti, dagli ecologisti storici al M5s.In pratica, ha detto che “il nucleare, soprattutto ora che si stanno affacciando”, ma anche che “Il mondo è pieno died è pieno diLoro sono”, invitando ad un confronto che vada “oltre l'ideologia”. Sul, ha spiegato Cingolani, “si stanno affacciando. Se a un certo momento si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso”. Quindi, ha concluso, “nell'interesse dei nostri figli è vietato ideologizzare qualsiasi tipo di tecnologia. Stiamo ai numeri, quando saranno disponibili prenderemo le decisioni”.Apriti cielo. Non solo gli(Legambiente, Wwf, Verdi italiani), ma anche isono, come si suol dire, ‘andati ai matti’, mentre, ovviamente, i ‘nuclearisti’ italiani – come, presidente dell'Associazione italiana nucleare (Ain), ma anche come grandi ‘centri’ di storico potere italiano (l’Enel e l’Eni) hanno applaudito al “coraggio” del ministro. Ilè letteralmente furibondo, con Cingolani, tanto che sui telefonini dei dirigenti M5S sono arrivatee che il presidente,ha dovuto affrettarsi a far sapere di aver chiesto “un chiarimento” (faccia a faccia il 14 settembre). Un faccia a faccia che sarà tutto tranne che indolore: Cingolani non recede, Conte preme.Dagli esponenti M5S in commissione Ambiente alla Camera al capogruppo,Cingolani, confortato da un'investitura che gli arriva direttamente da, non stia in alcun modo rispettandosu rinnovabili, auto elettriche, gas, de-carbonizzazione. Del resto, ancheè convinto che ci sia un pezzo di Movimento che lavora contro di lui e che si tratti soprattutto degli. Per Conte, le idee di Cingolani “sono un problema”. Ma il ministro non ha intenzione di tornare indietro: è stata la, insieme ad altri 10 Paesi, a chiedere la possibilità di avere unaper il nucleare di ultima generazione. Se quella certificazione arriverà, bisognerà porsi il problema. Così come per il ministro bisogna porsi il problema di unche non risolverebbe il problema delle emissioni. Nei, invece, “L'impressione è che”, dice un parlamentare vicino a Conte, “ma delle due l'una: o è in quota a noi che nel governo avevamo diritto ad avere cinque ministri, o se non lo è vuol dire che gli equilibri devono cambiare”. In pratica, si tratta di una richiesta di dimissioni… Dalla sua, il ministro ha ancora- che sente di continuo -, ma c'è tutta un'area che monta e protesta, rischiando di spaccare soprattutto il fronte governativo. Dove potranno portare questi malumori è arduo capire. A Conte,dovrà dire se vuole far parte di questo nuovo corso o se intende continuare a fare di testa sua, mentre ilchiederà lealtà e un maggiore coordinamento: vuole, soprattutto, che, non con Grillo e Di Maio. Non è detto che basti, però, perché al netto dei toni, a dividere Cingolani e i 5 stelle èIl leader dei Verdi italiani,, la mette così, parlandone proprio con il portale di “Luce!”: “Ilha problemi molto seri con la comunicazione di quello che fa e che vuol fare. Prima dice una cosa, poi la smentisce. Dire che gli ambientalisti sono deio che sono ‘la peggiore catastrofe, peggiore anche dei cambiamenti climatici’ sono frasi dissennate che tradiscono solo la sua difficoltà a gestire la transizione ecologica come fanno, e molto bene, quasi tutti gli altri Paesi della Ue.ha messo in campo risorse molto ingenti per accompagnare i processi di transizione ecologica. Ad esempio, ha messo dei freni molto forti alla produzione di automobili non elettriche. Settore in cuisono all’avanguardia mentre laè indietro”. “Il ministro – continua - è andato al ‘frontale’ con la, combinando un vero disastro. Invece di concentrare le scelte del nostro Paese sullee sugli obiettivi della Ue sul clima (riduzione del 50% di Co2 entro il 2030 e azzeramento entro il 2050, ndr.) e concentrarsi sulle nuove tecnologie, utilizzabili sin da subito - dato che tutti i report sullo smog sono allarmanti, per non dire dei costi sanitari ed economici (47 miliardi l’anno solo per l’Italia, ndr.) - preferisce lanciare una campagna basata solo sulla paura. Se il ministro non crede agli obiettivi della Ue e del governo, ne tragga le conseguenze e si dimetta”.Ma, non pago, ne ha anche per il“Presenta molti problemi e non è davvero bene adeguato alla scelta della. Sugli investimenti per ill’Italia è troppo indietro rispetto a paesi come la Germania (5 km per milione di abitanti contro i 23 dei tedeschi, ndr.) o rispetto alla sola città di Madrid (230 km, cioè più dell’Italia, ndr.). Prevede, il, che solo il 10% di treni regionali e di autobus verranno sostituiti, davvero troppo pochi”. Tornando al nucleare,ride amaro: “L’inadeguatezza del ministro è palese. Due referendum hanno dimostrato che gli italiani sono contrari alla scelta del nucleare. L’ultima centrale costruita in Francia, di ‘nuova generazione’, ha costi lievitati da 3,5 mld a 11 e, iniziata nel 2007, nel 2021 ancora non è finita. I problemi dell’Italia, come questa terribile estate ha dimostrato, sono il, gli, il. Non c’è più tempo da perdere, sul”.Si potrebbe replicare, però, che i, guidati proprio da Bonelli, sono un movimento minoritario con, obiezioni cui Bonelli replica così: “I movimenti e partiti ecologisti sono forti, storicamente, nel Nord Europa, come itedeschi, e deboli nel Sud Europa, in Italia, Spagna, Grecia, ma noi siamo i più forti di tutti, intorno al 2.3%. Alle prossime elezioni amministrative saremo presenti, per la prima volta, in quasi tutt’Italia, con le listeanche al Sud, dove siamo sempre stati deboli. Se l’informazione non ci censurasse, nei sondaggi staremmo al 5%. Sono sicuro che avremo risultati importanti”, chiudeMa si vedrà solo al momento dello scrutinio se le sue ‘previsioni’ sono reali.