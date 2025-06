Lo yoga sta diventando una questione politica?

Lo yoga che divide. Sembra impossibile che un insieme di pratiche ascetiche e meditative possa generare controversie internazionali, scatenando tensioni e dibattiti in oltre 190 nazioni. È ciò che, fin dalla sua istituzione, ruota attorno all’International Day of Yoga, una ricorrenza proclamata all’unanimità dalle Nazioni Unite nel 2014 e festeggiata a partire dall’anno successivo. Dal 2015, durante il solstizio d’estate, milioni di persone si riuniscono per meditare insieme, prendendo parte a veri e propri rituali laici con l’obiettivo di diffondere e far conoscere in tutto il mondo l’anima della disciplina.

Ed è proprio a partire dalla dimensione internazionale e pervasiva delle celebrazioni che, già dieci anni fa, il premier indiano Narendra Modi è finito al centro del dibattito. La ricorrenza, infatti, è stata istituita su pressione dello stesso Modi alle Nazioni Unite, e subito interpretata da numerosi osservatori internazionali come “una manifestazione dell’ideologia nazionalista del suo governo, ma anche un prodotto dell’identità culturale induista e vedica dell’India”. Pratiche descritte da Futura Pagano, autrice per Associazione Spazio Into, come parte dell’agenda nazionalista di Modi, che punta a integrare lo yoga come aspetto fondamentale della filosofia hindutva.

La politicizzazione dello yoga

Secondo questa teoria, le pratiche rilanciate dal governo di Nuova Delhi puntano a promuovere l’India come nazione fondamentalmente induista, privando numerose etnie estremamente popolose di un’adeguata rappresentazione nazionale e internazionale. Ogni 21 giugno, secondo fonti ufficiali, sono oltre 10 milioni i praticanti che si radunano per testimoniare la loro propensione alla meditazione, privando – secondo l’accusa – musulmani (13.4% dei credenti), cristiani (3.4%) e altre minoranze religiose della giusta immagine.

Durante il governo Modi, infatti, lo yoga è stato sottoposto a un processo di “indùizzazione”, cioè a una sua identificazione ben precisa con la religione induista, fondamento dell’identità nazionale. Al contrario, in seguito alla massiccia diffusione delle pratiche meditative in Occidente, la stessa disciplina ha vissuto un forte processo di laicizzazione, privando la pratica della sua componente strettamente religiosa.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato lo yoga una pratica fisica, mentale e spirituale originaria dell'antica India.

Le critiche di Marco Passavanti

Ha ben riassunto la controversia Marco Passavanti, insegnante e studioso di yoga, nel suo post Perché non me la sento di festeggiare la giornata mondiale dello yoga: “Lo Yoga Day è stato voluto e pensato dall’attuale governo indiano presieduto da Narendra Modi, fervente nazionalista hindu […]. Lo yoga proposto nella giornata mondiale dello yoga è dunque il frutto di un’operazione discutibile di revisione storica in chiave ultranazionalista e fondamentalista, un’operazione falsamente travestita di ideali universalisti e di tolleranza”.

Per Passavanti, però, le problematiche non finiscono qui. A finire nell’occhio del ciclone è stato anche il Common Yoga Protocol, vademecum ufficiale dei festeggiamenti, accusato di rivisitare la vera storia della disciplina e di appiattirla a favore di una narrazione identitaria della meditazione: “In realtà, lo yoga ha origini extravediche, legate a correnti come il buddhismo e il jainismo. L’evento è quindi il frutto di un’operazione ideologica, travestita da universalismo”.

Il dibattito interno

Le discussioni, però, non si sono concentrate unicamente all’estero. A partire dal 2015, come riportato dalla BCC, sono state numerose le levate di scudi delle personalità indiane di religione musulmana contro l’istituzione della giornata. Per Kamal Farooqui, membro del All India Muslim Personal Law Board, associazione che tutela gli interessi dei musulmani, la festa nata per promuovere “armonia e pace” starebbe andando nella direzione opposta: “Lo yoga non è certo l’unica forma di esercizio fisico, ce ne sono molte altre, Modi sta solo cercando di promuovere la sua agenda Indù”.

Una critica poco gradita dallo staff e dai membri del partito di Modi, che hanno reagito - come riportato dalla BBC - augurando a Farooqui e agli altri membri dell’istituzione di “affogare in mare”. Affermazioni che, per la loro durezza, testimoniano quanto il dibattito attorno alla Giornata Internazionale dello Yoga sia ancora oggi più acceso che mai.