di Remy Morandi

Buon Pride Month 2022 a tutt*. Oggi, mercoledì 1 giugno, inizia il mese del pride, una ricorrenza fondamentale per la comunità Lgbtq+ che in tutta Italia scende in strada e nelle piazze per far sentire la propria voce e rivendicare quei diritti che molto spesso vengono negati. Giugno è dunque un mese di festa, ma anche una occasione fondamentale – è bene ricordarlo – per portare avanti una lotta di uguaglianza e di inclusione affinché tutt* siano amati e rispettati, visto che ancora oggi, troppe volte, avviene esattamente il contrario. Prima di conoscere il calendario del Pride Month 2022 con tutte le date e gli eventi in Italia, è curioso chiedersi: ma quando è nato il Pride Month, e qual è la storia del mese del pride?

Quando è nato il Pride Month, la storia

La storia del Pride Month ha inizio negli anni Sessanta, negli Stati Uniti. Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 un gruppo di poliziotti fece irruzione all’interno del Stonewall Inn di New York, un locale del Greenwich Village punto di ritrovo della comunità omosessuale della Grande mela. Non era la prima volta che accadeva. A quei tempi infatti erano frequenti le retate delle forze dell’ordine nei locali gay. Le persone venivano picchiate, minacciate e arrestate solamente per il fatto di essere omosessuali o comunque per il fatto di far parte di una comunità che la società non voleva riconoscere.

Comunque, il giorno dopo quella retata, l’ennesima, quella di troppo, la comunità omosessuale e Lgbtq+ di New York decise di smettere di stare a guardare. E centinaia di persone – si parla di 500 manifestanti – scesero in strada partendo dallo Stonewall Inn dando il via al primo corteo Lgbtq+. Lo slogan usato era chiaro: “Say it clear, say it loud. Gay is good, gay is proud” (“Dillo in modo chiaro, e gridalo. Essere gay è giusto, essere gay è motivo d’orgoglio”.

La manifestazione non fu pacifica. Inizialmente furono schierate decine di poliziotti per contere quel corteo, ma dopo violenti scontri con la comunità omosessuale di New York, gli agenti chiamati a rispondere alle violenze furono oltre 500. La manifestazione si trasformò in una vera e propria rivolta, nota come “i moti di Stonewall“, della durata di tre giorni.

Un anno dopo la retata al locale gay, fu organizzato a New York il Pride in ricordo dei moti di Stonewall. La manifestazione a quel tempo si chiamava Christopher Street Liberation Day March. Ne seguirono altre, a Chicago, a San Francisco e a Los Angeles. È così che tutto iniziò, ed è per questo che il Pride Month si festeggia a giugno.

Alcuni dettagli sulla storia del Pride Month: nel giugno del 2016, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama proclamò lo Stonewall Inn monumento nazionale. Nel 1995 uscì il primo film, ‘Stonewall’ del regista Nigel Finch sulle settimane precedenti i moti. Nel 2015 uscì il secondo film ‘Stonewall’ di Roland Emmerich che racconta proprio quei giorni, dalla retata della polizia nel locale gay all’inizio delle proteste.

Pride Month 2022, tutte le date e gli eventi in Italia: il calendario

Sono tantissimi i cortei e gli eventi del Pride Month 2022 in Italia. Ecco il calendario del mese del pride 2022 in Italia:

4 giugno 2022. Cremona Pride 2022

4 giugno 2022. Vesuvio Pride 2022, Torre Annunziata Pride 2022

4 giugno 2022. Pavia Pride 2022

4 giugno 2022. Bergamo Pride 2022

4 giugno 2022. Monza Pride 2022, Brianza Pride 2022

4 giugno 2022. Cuneo Pride 2022

11 giugno 2022. Bergamo Pride 2022

11 giugno 2022. Roma Pride 2022

11 giugno 2022. Genova Pride 2022, Liguria Pride 2022

11 giugno 2022. Riviera Pride 2022, Dolo Pride 2022

12 giugno 2022. Novara Pride 2022

18 giugno 2022. Parma Pride 2022

18 giugno 2022. Torino Pride 2022

18 giugno 2022. Lecco Pride 2022

18 giugno 2022. Toscana Pride 2022, Livorno Pride 2022

18 giugno 2022. Varese Pride 2022

18 giugno 2022. Marche Pride 2022, Pesaro Pride 2022

25 giugno 2022. Abruzzo Pride 2022, Teramo Pride 2022

25 giugno 2022. Umbria Pride 2022, Perugia Pride 2022

25 giugno 2022. Bologna Pride 2022

25 giugno 2022. Lazio Pride 2022, Albano Laziale 2022

25 giugno 2022. La Spezia Pride 2022

25 giugno 2022. Ragusa Pride 2022

25 giugno 2022. Egadi Pride 2022 – Favignana

25 giugno 2022. Alessandria Pride 2022

25 giugno 2022. Aversa Pride 2022 – Caserta

26 giugno 2022. Alcamo Pride 2022

2 luglio 2022. Milano Pride 2022

2 luglio 2022. Sassari Pride 2022. Sardegna Pride 2022

2 luglio 2022. Napoli Pride 2022

2 luglio 2022. Catania Pride 2022

2 luglio 2022. Bari Pride 2022

3 luglio 2022. Padova Pride 2022

9 luglio 2022. Como Pride 2022

9 luglio 2022. Brescia Pride 2022

9 luglio 2022. Palermo Pride 2022

9 luglio 2022. Tuscia Pride 2022, Viterbo Pride 2022

9 luglio 2022. Grottaglie Pride 2022

16 luglio 2022. Salento Pride 2022, Lecce Pride 2022

16 luglio 2022. Asti Pride 2022

16 luglio 2022. Verona Pride 2022

16 luglio 2022. Siracusa Pride 2022

23 luglio 2022. Messina Pride 2022

23 luglio 2022. Alessandria Pride 2022

23 luglio 2022. Salerno Pride 2022

23 luglio 2022. Taranto Pride 2022

30 luglio 2022. Reggio Calabria Pride 2022

30 luglio 2022. Irpinia Pride 2022, Mercogliano Pride 2022

30 luglio 2022. Rimini Summer Pride 2022

24 settembre 2022. Aosta Pride 2022