Primo maggio: dal concertone a Roma un grido di pace per immaginare un futuro insieme

“Uno, due, tre…PACE!“. Inizia così il concertone del Primo Maggio in Piazza san Giovanni a Roma. Poche parole in tante lingue diverse pronunciate dai GO-A, la band di Kiev portabandiera dell’Ucraina all’Eurovision 2021, e da un gruppo di giovani artisti internazionali: “Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di pace. Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre”. Insieme cantano l’inno più conosciuto al mondo contro la guerra, Imagine di John Lennon, accompagnati dal pubblico che torna a riempire la scena dopo due anni di pandemia e di spettacoli a porte chiuse.

Due anni “da remoto” che ricorda anche una commossa Ambra Angiolini, presente sul palco di Piazza San Giovanni dopo essere risultata negativa al tampone molecolare, vista la positività al Covid-19 degli scorsi giorni. Indossa un maglioncino a strisce gialle e blu, i colori dell’Ucraina, lanciando subito un appello per la pace che coinvolge le centinaia di persone accorse per assistere al concerto. “La libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e non possono prescindere dalla parola rispetto – dice la showgirl – Ma c’è un diritto in serio pericolo, un diritto in meno: la pace. Per questo Cgil, Cisl e Uil hanno voluto questo messaggio: ‘Al lavoro per la pace‘”. “Facciamo sentire il male che fa, invochiamo una sacrosanta pace in Ucraina. Ma c’è anche un’altra guerra che non abbiamo terminato e che ha ucciso negli ultimi mesi 189 persone”.

L’attrice e conduttrice radiofonica romana, alla guida dello spettacolo promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL per il quinto anno consecutivo, è affiancata da alcuni artisti che con lei si dividono l’onere e l’onore di presentare circa 50 artisti tra esordienti e big del panorama nazionale: Bugo, Fasma Barbascura X, Francesca Barra, Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Federica Gasbarro, Valerio Lundini e i VazzaNikki. Da sottolineare anche l’importante iniziativa con le vincitrici del contest 1MNEXT 2022 Giorgieness, Mille e Mira. I primi ad esibirsi sono stati i GO_A, unici e simbolici ospiti internazionali, che rappresenteranno l’Ucraina a Torino in occasione dell’Eurovision 2022. Spazio poi alla poesia con il rapper Rancore che recita Ninna Nanna di Trilussa.

Tanti i temi sociali che sono stati affrontati sul palco di Roma, dal lavoro – ovviamente – alla guerra, dal cambiamento climatico alla body positivity alle discriminazioni di genere. Ma lo spazio principale resta per lei, la musica.

Questi i grandi artisti che si sono alternati nel corso della giornata: GO_A, BANDABARDÒ con CISCO, GERO RICCIO, ANAS SINKRO, GIORGIENESS, MIRA, MILLE, RAMONA FLOWERS, MOBRICI, BIGMAMA, CLAVER GOLD, HU, ROVERE, VV, ANGELINA MANGO, MR. RAIN, FASMA, DEDDY con CAFFELLATTE, MECNA, BRESH, RANCORE, PSICOLOGI, VENERUS, COMA_COSE, LE VIBRAZIONI, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MAX PEZZALI, ARIETE, COEZ, ORNELLA VANONI, NOTRE DAME DE PARIS (gli artisti del Musical), MARCO MENGONI, CARMEN CONSOLI, TOMMASO PARADISO, RKOMI, LUCHÈ, LUCA BARBAROSSA con gli EXTRALISCIO, MARA SATTEI, GAZZELLE, FABRIZIO MORO, ENRICO RUGGERI, ACE con JOAN THIELE, VENERUS, GEMITAIZ e COLAPESCE.