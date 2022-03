Prodotti per la casa per famiglie Lgbt+: Netflix apre le porte della HOM Collection

di Camilla Prato

Apre a Milano e già si preannuncia pieno di colori sgargianti, fantasia e… tanto amore. Perché la casa, e i suoi oggetti, sono anche il simbolo dello stare insieme. Con se stessi, con il o la partner, il marito, la moglie, i gatti, i genitori e così via. Insomma due cuori (o anche più) e una capanna no? Giovedì 3 marzo, dalle ore 12.00 alle 17, in Via Capelli 4 a Milano, Netflix aprirà le porte del temporary store HOM per il lancio della nuova HOM Collection, la prima linea di prodotti per la casa per famiglie LGBT+. Per i più scettici niente paura: non è una forma per discriminare le unioni arcobaleno, bensì l’esatto contrario. Tutti i prodotti esposti, oltre ad essere oggetti molto utili in casa, sono soprattutto identici a tutti gli altri, perché identiche sono le esigenze delle famiglie omogenitoriali rispetto a qualsiasi altro tipo di famiglia.

Il film Il filo invisibile