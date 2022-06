Razzismo contro Moses Ingram, Star Wars si schiera in difesa dell’attrice: “Resisteremo”

di Marianna Grazi

Ha appena debuttato nel ruolo di Reva nella serie Disney+ “Obi-Wan Kenobi” ma Moses Ingram è già una stella. E non è solo un gioco di parole per richiamare il mondo di Star Wars. La bellissima e talentuosa 29enne di Baltimora, nota anche per aver interpretato Jolene nella miniserie Netflix “La regina degli Scacchi”, è infatti stata scelta per il ruolo della Terza sorella nella miniserie live-action ambientata nell’universo di Guerre stellari, che riporta sullo schermo Hayden Christensen nel ruolo del diabolico Darth Vader e Ewan McGregor in quello del protagonista, il Jedi Obi-Wan. Purtroppo però l’accoglienza nei confronti della Ingram non è stata delle migliori: l’attrice ha rivelato infatti di aver ricevuto centinaia di messaggi e commenti razzisti sui social media.

Il razzismo e la replica

Moses Ingram ha postato su Instagram diversi esempi di messaggi e commenti razzisti ricevuti. C’è chi arriva a minacciarla: “Hai i giorni contati” oppure scrive “Fai schifo, perdente. Sei stata assunta per la tua diversità e non sarai amata o ricordata in questo ruolo”, fino a veri e propri insulti usano la N-Word: “Non sei la prim ne**a in uno stupido film di Star Wars”. Insomma offese pesanti, che dimostrano una mentalità crudele e discriminatoria.

Immediato il sostegno della produzione di Star Wars, che attraverso il suo account ha twittato di essere “orgogliosa di dare il benvenuto” alla Ingram nel cast. “Se qualcuno intende farla sentire in qualche modo sgradita, abbiamo solo una cosa da dire: resistiamo” si legge sulla pagina social ufficiale. “Ci sono più di 20 milioni di specie senzienti nella galassia di Star Wars, non scegliete di essere razzisti“.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk — Star Wars (@starwars) May 31, 2022

“Nulla può fermare questo odio”

“Non c’è niente da fare per questo. Nessuno può fare nulla per fermare questo odio“, ha detto la 29enne in un video postato sulle sue storie di Instagram. “La cosa che più mi infastidisce è… questa sensazione di dover stare zitta e subire, di dover sorridere e sopportare. E io non sono fatta così”, ha proseguito. “Grazie alle persone che mi sostengono nei commenti e nei contesti in cui non mi inserisco. E per il resto di voi, siete tutti strani”. Le testimonianze della Ingram dopo il suo debutto nella serie “Obi-Wan Kenobi” sono diventate virali, così anche gli attori John Boyega e Kelly Marie Tran hanno parlato dell’odio razzista che hanno ricevuto dopo essere apparsi nella saga di Guerre stellari. Tran, la prima donna nera ad avere un ruolo importante in un film di “Star Wars”, ha scritto un articolo sul New York Times sulle molestie ricevute dopo aver recitato ne “L’ultimo Jedi” del 2017. Il clima di odio verso di lei era diventato così pesante che Tran ha addirittura abbandonato i social media ed è andata in terapia.

Ancora prima, nel 2014, l’apparizione di John Boyega nel trailer de “Il risveglio della forza” aveva dato vita a un intero movimento sui social media denominato #BlackStormtrooper, dopo che molte persone avevano reagito al suo casting con diffidenza e razzismo.