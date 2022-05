Torre del Lago, la drag queen Regina Miami pronta a incantare la notte di Mamamia

di Enrico Salvadori

Un locale che ha fatto notizia e anche un po’ di storia. Perché punto di riferimento della comunità Lgbt non solo della costa toscana ma anche dell’intero territorio nazionale. Riapre stasera, venerdì 30 aprile, il Mamamia e per l’occasione ci sarà un ritorno dopo anni di assenza. Quello di regina Miami una delle prime drag queen italiane.

Regina Miami, al secolo Nunzio Sardella, con la sua parrucca azzurra è stata e torna ad essere una bandiera della movida della marina torrelaghese sempre all’avanguardia in questo settore sin dai tempi del Frau Marlene, il locale dove si svolsero le primissime edizioni di Miss Trans. E questo concorso, dopo varie peregrinazioni, è arrivato a svolgersi proprio al Mamamia che ha ospitato anche Miss drag queen.

Stasera è anche l’occasione per festeggiare il compleanno del locale “bandiera” della comunità lgbt, e l’appuntamento vedrà alla consolle Riccardo Remedi, l’esibizione, tra i tanti, dei performance Paul Lestat e Filippo Fucillo, le drag queen La Wanda Gastrica, Stella Monroe, Lalique Chouette e tutto lo staff del Mamamia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Remedi Dj (@riccardo_remedi)

Regina Miami, poi, sarà ospite fissa tutti i venerdì all’OnlyFriday. “Sono emozionatissimo – spiega Nunzio – e, più di me, lo sono i miei fan che sono da giorni in fibrillazione sui social per il mio ritorno”. Dal 2000 al 2012 Regina Miami è stata la drag queen di punta del Mamamia locale che ha sdoganato un nuovo modo di divertimento. Come ha avuto modo di scrivere lei stessa il percorso che ha portato alla nascita di Regina Miami non è stato semplice. Un carattere profondo e introspettivo le ha causato un’evoluzione travagliata ma che le ha consentito di portare in scena una forma d’arte e di spettacolo di gran successo. Alle spalle del suo personaggio c’è una formazione nel mondo dell’animazione estiva, settore che per Regina come per molti altri è stato una palestra fondamentale. Tutto ha contribuito a formare il suo personaggio in un periodo che non era semplice. Regina è riuscita a superare timori e insicurezze, dimostrando di essere completamente a suo agio in questo ruolo.

Il 17 aprile del 2010 Regina Miami proprio dal Mamamia ha lanciato una vera e propria sigla simbolo Lgbt e cioè “Redefinition” di Infernal, simbolo dei diritti per tutti per tutti, dalla bellezza alla diversità. Per il Mamamia come per tutti i ritrovi i due anni di pandemia sono stati devastanti. Tanti locali non ce l’hanno fatta a sopravvivere. Quella di stasera è una vera e propria ripartenza. Sia per regina Miami che per il locale.