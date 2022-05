Riscoprire i luoghi della cultura musicale italiana attraverso il tour “Fusaro – Residenze dal vivo”

di Giovanni Ballerini

“Dopo due anni difficili e spaesanti, che hanno creato un senso di incertezza forte sul futuro della cultura, soprattutto intorno al mondo degli artisti emergenti, ci siamo chiesti come riuscire a far crescere un nuovo talento – dice lo staff Vertigo (booking e management) -. In un momento in cui non si sa come interpretare il futuro, la scelta è stata quindi volgere lo sguardo al passato e ripartire dai luoghi di cultura, di scambio, confronto e socialità. I luoghi che hanno sofferto maggiormente questo periodo di pandemia, e che siamo certi si riveleranno indispensabili per ricostruire il fermento e la vivacità di cui abbiamo bisogno”.

Riscoprire i luoghi della cultura musicale

Parte così Fusaro – Residenze dal vivo, un progetto di Vertigo, partner Officine Buone, con il sostegno di Nuovo Imaie, in collaborazione con Libellula Music. Tutto comincia da una domanda: Come facevano i giovani musicisti degli anni ‘60 a crescere, a confrontarsi e mettere alla prova il proprio talento? La risposta è sicuramente attraverso la musica live. Lo testimonia la svolta degli allora giovanissimi e sconosciuti Beatles, che nel 1960 accettarono di esibirsi come resident band in un locale di Amburgo. Ma la scelta dei Fab Four non è stata certo l’unica in quel senso, come dimostra l’infinita lista di grandi artisti che hanno trovato la consacrazione per la loro carriera diventando ospiti fissi al “Whisky a Go Go” di Los Angeles.

In Italia non si può non citare invece il “Folkstudio” di Roma, una vera fucina di talenti del nostro cantautorato che ha cresciuto mostri sacri del calibro di Venditti, De Gregori, Rino Gaetano e che ha visto esibirsi, tra gli altri, un giovanissimo e sconosciuto Bob Dylan davanti a un pubblico di 15 persone. Partendo da queste riflessioni nasce l’idea di Fusaro – Residenze dal vivo, nel quale il giovane cantautore torinese classe ‘97, Fabrizio Fusaro, si esibisce come artista residente in quattro tra i più importanti capoluoghi italiani.

Come si intuisce anche dalla locandina (che volutamente si ispira allo stile di quel decennio), l’idea riprende ciò che succedeva in Italia e all’estero negli anni ’60, quando gli emergenti erano resident band in live club che diventavano fucine di scouting e occasioni importanti per farsi conoscere.

Fusaro – Residenze dal vivo, il tour

Fusaro – Residenze dal vivo prende il via martedì 3 maggio 2022 con tre serate consecutive al, alle 21,30 con ingresso gratuito. Quest’idea di tour residente, innovativa per i nostri tempi, segue, l’ultimo singolo del 25enne e sarà anche un modo per entrare in contatto, ancora più in profondità, con la sensibilità e il linguaggio di Fabrizio nonché l’occasione per ascoltare dal vivo, in anteprima, alcuni estratti dal secondo album, in uscita a fine maggio per Vertigo/Believe/Edizioni Curci.

In ogni città è stata scelta una location ad hoc, privilegiando spazi nati per proporre e promuovere musica e cultura nei quali il Fusaro si esibirà per tre sere. Le performance saranno tutte a ingresso gratuito, per dare la possibilità a frequentatori abituali, appassionati di musica, semplici curiosi e clienti casuali di godersi l’esibizione, con la possibilità di tornarci la sera dopo o anche soltanto di consigliare la serata ad amici e conoscenti.

Le date: 3-4-5 maggio 2022 – Volume – Firenze; 13-14-15 maggio 2022 – Casetta Locomotiv Club – Bologna 17-18-19 maggio 2022 – Santeria Paladini 8 – Milano 23-24-25 giugno 2022 – Villa Ada Festival 2022 – Roma

Fabrizio Fusaro

L’esperienza artistica di Fabrizio Fusaro comincia quando viene selezionato per il progetto reHUB di Resetfestival Torino 2017 e prosegue con un percorso che lo porterà ad esibirsi dal vivo in alcuni dei più importanti live club e festival italiani. Nel 2019 si concretizza la collaborazione con Ale Bavo, musicista e produttore già al lavoro con Subsonica, Levante, Mudimbi, Blanco e tanti altri, che ha curato la produzione artistica del suo primo disco e con il quale è al lavoro sul secondo, in arrivo. Dopo l’uscita del primo album, Di quel che c’è non manca niente, per Libellula/Vertigo, nel 2021 il cantautore firma con Edizioni Curci e a giugno dello stesso anno si aggiudica il Premio Nuovo Imaie di Special Stage. Nel 2022 è tra i 40 finalisti di Sanremo Giovani e si esibisce sul palco di Casa Sanremo 2022 per Open Stage in collaborazione con Officine Buone e Rockit. Le sue canzoni parlano di provincia, di radici, di sentimenti con un’intensità speciale: una narrazione che attraverso i ricordi o le immagini più semplici riesce a scavare nelle nostre emozioni più profonde. Una scrittura matura, consapevole la sua: testi accurati si inseriscono in un contesto sonoro ‘ovattato’ ormai tipico dei suoi brani, nei quali l’influenza del cantautorato italiano degli anni Duemila si fonde con synth pop e alternative pop dal sapore internazionale.