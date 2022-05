Roma, ritorna “Mundialido” dove lo sport è fattore d’integrazione tra etnie e culture

di Edoardo Martini

Il torneo calcistico Mundialido è ormai giunto alla XXIV edizione e rappresenta un momento di confronto e di conoscenza reciproca per le comunità immigrate di Roma attraverso lo sport. La competizione, infatti, è riservata esclusivamente a squadre rappresentanti le comunità straniere che vivono nella capitale e nel resto del territorio laziale.

“Favorire valori e comportamenti comuni”

Sport, musica, folklore, cultura, arte, moda e solidarietà internazionale sono i temi essenziali che, oltre a mettere i Paesi partecipanti in condizione di conoscersi meglio, hanno permesso di riflettere sulla forte opportunità, legata all’evento, di rafforzare i legami di convivenza tra le varie comunità straniere di tutta la regione.

Il nome “Mundialido”, assonante con la celebre parola spagnola, deriva da quelle che son state le origini, già dal ’99, del Torneo: sul litorale romano al campo della Longarina, storica sede dell’organizzazione Club Italia Eventi . “L’iniziativa, ormai consolidata – precisa Eugenio Marchina, patron della manifestazione, da trent’anni organizzatore di eventi soprattutto sportivi, col suo ‘Club Italia’ – contribuisce a favorire valori e comportamenti comuni, garantendo agli stranieri pari opportunità e la possibilità di partecipare alla vita sociale di Roma e del Lazio. In una realtà socio culturale sempre più protesa verso una convivenza multi etnica, evidente è il valore rappresentato dal Mundialido ai fini dell’integrazione sociale e dell’aggregazione. Lo sport in generale, e specialmente il calcio, si conferma veicolo essenziale per il coinvolgimento delle persone in percorsi di accoglienza e integrazione; nonché, nel periodo storico attuale, strumento di enorme importanza nella lotta alle discriminazioni e all’emarginazione sociale”.

Non a caso, al Mundialido 2022 è presente anche la squadra dell’Ucraina, “ma se anche la squadra russa fosse riuscita ad organizzarsi”, precisa sempre Marchina, “non avremmo avuto problemi a farla giocare”. Vadim Honcharov, giovane calciatore ucraino, è fiducioso nel potere dello sport di stimolare i lati migliori degli uomini, appianando dissidi anche forti che sul campo da gioco, in un clima di naturale semplicità e “fair play”, perdono gran parte del loro sinistro appeal. “Per questo – precisa Vadim – ringrazio fortemente gli organizzatori che ogni anno, in nome della pace, riescono a portare qui a Roma rappresentanze sportive di tutto il mondo”.

Il matrimonio marocchino prima del fischio d’inizio

Prima del fischio d’inizio del torneo di calcio riservato a squadre formate interamente da immigrati, nello spirito della manifestazione, è andata in scena la cerimonia d’apertura, nella quale è stato celebrato un matrimonio marocchino.



Poi spazio allo sport: i campioni in carica della 23esima edizione, la squadra marocchina, sono stati sconfitti per 4-0 dagli ucraini, mentre il Brasile ha vinto 6-2 contro l’Egitto. La competizione, organizzata e gestita dal Club Italia Eventi, è un progetto di mediazione culturale che si pone l’obiettivo di far dialogare e convivere tra loro le diverse comunità di immigrati presenti sul territorio laziale. All’evento inaugurale del torneo del 24 maggio scorso, nel quale sono stati sorteggiati anche i gironi, era intervenuto il senatore Claudio Barbaro, presidente delle Associazioni Sportive e Sociali Italiane che collaborano all’iniziativa, e Fabio Spadaccia, assessore allo Sport del V Municipio di Roma Capitale. Tra i presenti anche ambasciatori e delegazioni diplomatiche dei paese rappresentati, oltre a personaggi dello sport e dello spettacolo.

I sei gironi anticiperanno la fase a eliminazione diretta che inizierà il 16 giugno. La finale si giocherà “il 29 giugno, festa dei Santi patroni di Roma Pietro e Paolo, sempre allo stadio Fiorentini, in zona La Rustica, area della Capitale da sempre crocevia di comunità straniere residenti”, conclude Eugenio Marchina.

I gironi del torneo:

Girone A: Brasile, Egitto, Marocco, Ucraina;

Girone B: Albania, Colombia, Gambia, Mali;

Girone C: Bangladesh, Etiopia, Honduras, Nigeria;

Girone D: Capo Verde, El Salvador, Gran Bretagna, Sierra Leone;

Girone E: Moldavia, Perù, Senegal, Venezuela;

Girone F: Ecuador, Libia, Paraguay, Resto del Mondo.