Liverpool-Manchester United, l’applauso di Anfield per Ronaldo: di fronte al dolore non ci sono fazioni

di Remy Morandi

Qualcuno ricorda su Twitter che il ragazzo aveva perso il padre quando ancora era molto giovane, e adesso, ora che è padre, è lui ad aver perso il proprio figlio. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato la morte del loro bambino, e per quel grave lutto il campione portoghese ha saltato la super sfida della Premier League, Liverpool-Manchester United. Nonostante la sua assenza, ieri, lo stadio Anfield di Liverpool ha deciso di dedicare un tributo al minuto 7 (il numero della maglia di Ronaldo) all’attaccante dello United. Tutto lo stadio si è alzato in piedi e, al grido di “You’ll never walk alone” (“Non camminerai mai da solo”), ha dedicato un lunghissimo applauso a Ronaldo. I video diffusi sui social dimostrano che nonostante la storica rivalità tra le due squadre, di fronte al dolore non ci sono fazioni né tifoserie. Tutti si sono alzati in piedi, tutti hanno applaudito, tutti hanno mandato il loro abbraccio a Cristiano Ronaldo. La parte bella del calcio.

La rivalità tra Liverpool e Manchester United è una delle più ‘calde’ di tutta la Premier League e questa sera è andata in scena l’ennesimo capitolo. I tifosi dei Reds hanno comunque deciso di rendere omaggio a #CristianoRonaldo all’indomani della notizia della morte del figlio pic.twitter.com/C1OZrJ2Km4 — Nunzio Zeccato (@NZeccato) April 19, 2022

Il tributo per Cristiano Ronaldo era già stato programmato prima della partita Liverpool-Manchester United (terminata 4-0). Ma nessuno si sarebbe aspettato un così caloroso abbraccio da parte di tutto lo stadio Anfield. Al 7′ minuto della partita, come il numero di maglia del portoghese, tutti gli spettatori del match, sia quelli dello United ma soprattutto quelli del Liverpool (la cui tifoseria ha una storica inimicizia con quella dei Red Devils) si sono alzati in piedi e hanno iniziato ad applaudire per diversi minuti. Poi i Reds hanno intonato il loro inno “You’ll never walk alone” dedicandolo al rivale attaccante dello United.

“Though your dreams be tossed and blown, walk on, walk on. With hope in your heart, and you’ll never walk alone, you’ll never walk alone”. “Anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e spazzati, vai avanti, vai avanti. Con la speranza nel tuo cuore e non camminerai mai da solo, non camminerai mai da solo”. Così al minuto 7 di Liverpool-Manchester i tifosi dello stadio Anfield hanno cantato, dedicando quelle parole al campione portoghese.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

Ronaldo e Georgina annunciano la morte del figlio: “Il più grande dolore di un genitore”

Cristiano Ronaldo, 37 anni, e la compagna Georgina Rodriguez, 28, hanno annunciato la morte del loro figlio diffondendo sui canali social un comunicato: “È con il nostro più profondo dolore che dobbiamo annunciare la morte di nostro figlio. È il più grande dolore che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”. Durante il parto nel quale Georgina ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, mentre il piccolo non è sopravvissuto, la sorellina invece è nata senza alcuna complicazione. “Vogliamo ringraziare – hanno aggiunto nel comunicato Ronaldo e Georgina – i medici e le infermiere per le loro cure e il loro sostegno. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre”.