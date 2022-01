di Remy Morandi

Primo lavoro in Parlamento? Votare per il prossimo presidente della Repubblica. È quanto accade a Rossella Sessa (nome di battesimo: Maria Rosa Sessa), la neo-deputata di Forza Italia, subentrata a Vincenzo Fasano, il parlamentare morto lo scorso 23 gennaio a Salerno. Anche lei salernitana, 48 anni, Rossella Sessa è dottoressa commercialista, da anni dirigente di Forza Italia.

Rossella Sessa, ecco chi è la neo-deputata di Forza Italia

Laureata in economia aziendale all’Università di Salerno, Rossella Sessa è da tempo considerata molto vicina a Mara Carfagna, attuale ministro per il Sud e la coesione territoriale. Da tempo impegnata nel settore della contabilità finanziaria degli enti pubblici, ma anche nella lotta alla violenza sulle donne, Rossella Sessa inizia la sua ascesa in politica nel 2016, candidandosi tra le file di Forza Italia al Consiglio comunale di Salerno a sostegno del candidato sindaco Roberto Celano. Non viene però eletta. Nel 2018, alle elezioni politiche, ci riprova: si candida, infatti, alla Camera dei deputati per Forza Italia nel listino plurinominale della Campania 2 di Salerno-Scafati e Battipaglia. Finisce prima dei non eletti nella circoscrizione.

Oggi, dunque, ha inizio la vera carriera politica della commercialista forzista. Il presidente di turno della Camera, Andrea Mandelli, ha infatti proclamato stamani Rossella Sessa neo-deputata, facendo così tornare il numero dei grandi elettori a 1.009. E dunque oggi la parlamentare potrà partecipare al secondo scrutinio per le elezioni del presidente della Repubblica.

Vincenzo Fasano, oggi il funerale del deputato azzurro

La proclamazione di Rossella Sessa a neo-deputata si è infatti resa necessaria dopo la scomparsa del parlamentare di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto domenica 23 gennaio. Il deputato salernitano aveva 70 anni e lottava da tempo contro un tumore. Fasano fu assessore in Campania nel 1995 e dal 2001 venne eletto in Parlamento per quattro volte, sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Fasano – oggi si sono tenuti i funerali a Salerno – si sono uniti, primo tra tutti, Antonio Tajani che ha ricordato “l’amico e compagno di tante battaglie”, ma anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.