Saluto romano al Parlamento europeo, il video e le scuse dell’eurodeputato Angel Dzhambazki: “Un equivoco”

di Remy Morandi

Conclude il suo discorso con un “Lunga vita all’Europa delle Nazioni”, si alza e prima di uscire dal Parlamento europeo fa il saluto romano rivolto alla vicepresidente Pina Picierno. Questo è ciò che l’eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki, iscritto al Gruppo Ecr (il gruppo di cui fa parte anche Fratelli d’Italia), ha fatto durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Nei confronti dell’eurodeputato bulgaro sono già state chieste sanzioni, e lui si è già scusato dicendo che si è trattato di un “semplice saluto che è stato equivocato”. Ma il video del saluto nazista è difficilmente equivocabile e in tanti hanno già espresso sui social la loro indignazione, a partire dalla stessa presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che su Twitter ha commentato: “Un saluto fascista nel Parlamento europeo è inaccettabile per me, sempre e ovunque”.

Ma riavvolgiamo il nastro. Mercoledì 16 febbraio nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si stava dibattendo sulla recente sentenza della Corte di giustizia europea con la quale era stata bocciata la richiesta di annullare il meccanismo di condizionalità, quello che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Il ricorso, presentato da Polonia e Ungheria, viene respinto durante la plenaria e così si accende il dibattito. L’eurodeputato del Gruppo Ecr (Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei) e membro del partito ultranazionalista bulgaro Movimento Nazionale Bulgaro, Angel Dzhambazki, 42 anni, prende la parola e sottolinea che il dibattito portato avanti nella plenaria non riguardava “lo stato di diritto”, ma “l’odio per l’idea del concetto di nazione”. Poi spiega che la decisione presa dalla Corte di giustizia europea è “un abominio” e ancora, rivolgendosi ai colleghi in aula e puntando il dito in particolare contro l’italiano Sandro Gozi, afferma: “Non saremo mai d’accordo con la vostra agenda, l’agenda delle Ong che cercano di distruggere l’Europa, trasformandola in qualcos’altro”. Finito il suo intervento, Angel Dzhambazki si alza dalla poltrona, si dirige verso l’uscita dall’Aula, ma prima si volta verso la vicepresidente del Parlamento Pina Picierno e le rivolge il saluto romano.

Numerose le reazioni su Twitter al gesto dell’eurodeputato bulgaro. Prima tra tutte, quella della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che su Twitter scrive: “Un saluto fascista in Parlamento europeo è inaccettabile per me, sempre e ovunque. Offende me e chiunque altro in Europa. Noi siamo per il contrario. Siamo la Casa della democrazia. Quel gesto viene dal capitolo più oscuro della nostra storia e deve rimanere là”.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me – always and everywhere.

It offends me and everyone else in Europe.

We stand for the opposite.

We are the House of democracy.

That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 16, 2022