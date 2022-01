Sanremo 2022 e quell’amore della conduttrice Ornella Muti per la cannabis

di Remy Morandi

Sanremo così green non si era mai visto. Quest’anno, per la 72esima edizione del Festival, a co-condurre la prima serata insieme ad Amadeus ci sarà niente meno che Ornella Muti. L’attrice romana – ecco il motivo per cui il festival quest’anno sarà particolarmente “verde” – ha fondato sei mesi fa un’associazione per la produzione e coltivazione di cannabis da somministrare dietro prescrizione medica e a fine terapeutici.

L’associazione si chiama Ornella Muti Hemp Center, e come riportato dal magazine MOW, è stata fondata a luglio 2021 dall’attrice stessa insieme alla figlia Naike Rivelli, e con sede a Nardò, in provincia di Lecce. L’obiettivo dell’associazione – così si legge sul loro sito – è quello di fornire tra l’altro supporto ai malati, aiutandoli nel reperire la cannabis prescritta, mettere in contatto i medici con i malati tramite il Cannabis Medical Center e creare eventi che promuovano la cannabis terapeutica.

La malattia della madre e l’idea dell’associazione

“Ci sono sei milioni di consumatori di cannabis che ogni anno sono costretti a rivolgersi alle mafie. Vogliamo dare voce a tutte quelle persone che i politici proibizionisti vorrebbero sbattere in galera. Da oggi ci siamo anche noi!”. Con questo messaggio, nel luglio del 2021, Ornella Muti e la figlia Naike annunciavano l’apertura della loro associazione. L’idea di fondare un regolare centro per la coltivazione di cannabis a scopo terapeutico è nata in seguito alla scomparsa della madre dell’attrice, Ilse Renate Krause, a causa di un cancro. L’obiettivo era quello di cercare di aiutare altre persone con patologie simili e lenire i loro dolori tramite l’uso di cannabis terapeutica.

Polemiche in arrivo a Sanremo?

Con la premessa che l’associazione pro cannabis di Ornella Muti è del tutto regolare, in molti sui social già sospettano che possano scatenarsi polemiche in vista della presenza di Ornella Muti alla 72esima edizione del Festival. Oltretutto, tanti ricordano che la sorella dell’attrice, Claudia Rivelli, era stata arrestata lo scorso settembre per detenzione di droga, in particolare tre flaconi con un litro di Gbl, meglio nota come droga dello stupro, ricevuta dall’Olanda. E nonostante lei si fosse difesa dichiarando che “Io la usavo per pulire l’argenteria e mio figlio per lavare la macchina”, la condanna era comunque arrivata.

Il post sulla cannabis light di Luca Bizzarri

Il tema della cannabis light è tornato da qualche giorno alla ribalta anche in seguito a un post di Luca Bizzarri su Facebook, in cui l’attore afferma di “autodenunciarsi”, pubblicando un suo selfie con in mano un vasetto di cannabis light. L’attore scrive nel post che “la Conferenza Stato-Regioni ha varato un decreto che potrebbe rendere illegale” la cannabis light. E dunque, sempre nel post, chiede allo Stato: “Che cosa devo fare? Costituirmi?”.

In effetti, il decreto interministeriale varato in data 12 gennaio dalla Conferenza Stato-Regioni paragona la cannabis light a una qualsiasi altra sostanza stupefacente. E quindi renderebbe illegale di fatto la produzione, il commercio e il consumo di cannabis light. Il testo, all’art.1 punto 4, fa sottostare infatti “la coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale” al Testo Unico sugli stupefacenti, a prescindere quindi dal livello di Thc (il principio attivo della cannabis).

Referendum sulla cannabis, a che punto siamo?

Tuttavia, se da un lato il decreto interministeriale sembra porre un freno al commercio della cannabis light, dall’altro si continua ancora a parlare del referendum sulla cannabis legale. Dopo aver ottenuto il via libera dalla Cassazione che ha riconosciuto le oltre 600mila firme digitali, adesso c’è attesa per la decisione della Corte costituzionale. La Camera di consiglio è stata fissata il prossimo 15 febbraio.