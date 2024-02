Alzheimer: un team di ricerca italiano scopre una molecola che potrebbe salvare molte vite

Il test della molecola effettuato sui topi

"Una combinazione apparentemente vincente"

La tecnologia e lenon si fermano mai. Questa volta è il turno di unache, quando viene somministrata per via intranasale, è in grado di evitare l'accumulo dellenel cervello di modelli animali. Poiché gli aggregati di questa molecola nel tessuto nervoso sono accostati al, l'utilizzo anticipato della molecoladalla fatale malattia. In sintesi, grazie a questa molecola si potrebbe produrre unche andrebbe a prevenire il mordo di Alzheimer.La scoperta è stata fatta da uncomposto dadell'Unità di Neuropatologia della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e del Dipartimento di Biochimica molecolare e Farmacologia dell'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. I ricercatori, coordinati dai, hanno testato la molecolae hanno visto che la particella ha mantenuto le, inibendo l'aggregazione della proteina e prevenendo ilSe la molecola porterà i risultati sperati anche nell'uomo, allora saremmo di fronte a un farmaco davvero rivoluzionario.I professori Tagliavini e Di Fede, completamente soddisfatti della scoperta, hanno tranquillizzato tutti sul fatto di possibili: "Gli esperimenti hanno dimostrato che la somministrazione per via intranasale del peptide, in una fase precoce della malattia,le sinapsi dagli effetti neurotossici della beta amiloide oltre che nell’inibire la formazione di aggregati della stessa proteina, responsabili di gran parte dei danni cerebrali nell’Alzheimer, e nel rallentare il deposito della beta amiloide sotto forma di placche nel cervello. Inoltre, il trattamento sembrerebbe nonche derivano da un’anomala attivazione del sistema immunitario, riscontrati in altre potenziali terapie per l’Alzheimer. Questi effetti multipli costituiscono pertanto una combinazione apparentemente vincente nell’ostacolare lo sviluppo della malattia nei topi." I vantaggi di questa strategia sono stati spiegati dalbiochimico presso l'Istituto Mario Negri e coautore dello studio: “Gli ulteriori vantaggi di questa strategia riguardanodi produzione del piccolo peptide, in confronto agli elevatissimi costi di altri approcci terapeutici potenziali per l’Alzheimer come gli anticorpi monoclonali, la semplicità e la scarsa invasività del trattamento per via intranasale, peraltro già usato con successo per altre categorie di farmaci.” I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sull'autorevole