Cambia ruolo, non solo look: la moglie bellona anni Ottanta, diventa la manager del terzo millennio

E' cresciuta, non vive più in funzione di un uomo

Ma il tacco 12 resiste al tempo

Ho visto per la prima volta “Chi ha incastrato Roger Rabbit” all’università, avevo 24 anni. Un capolavoro, un’esplosione di stili, dal cartoon al cinema, che mi lasciò senza parole. Poco meno di due indimenticabili ore in cui un, il signor Roger Rabbit, e il suoEddie Valiant, lottano contro il crimine della Los Angeles anni Quaranta per salvare dalle grinfie dei malviventi Cartoonia. Mentre dalla cornice della trama sbuca la fatale, seducente, quantomai erotica signora Rabbit, per gli amici Jessica, con le sue curve mozzafiato che ricalcano quelle dell’attrice Rita Hayworth, ma con i capelli di Veronica Lake. Avevo 24 anni, dicevo, ma quelle curve così, così, non mi rimasero. Ad andarmi di traverso, però, fu ilriservato alla signora Rabbit nella trama del film: eterna, eterna, eternaaccanto a due personaggi maschili carichi di agentività. E l’impressione latente che dietro le sue mise non ci fosse lo sguardo di una donna, bensì di un uomo. Guanti rosa, borsetta in tinta, tacchi a spillo (anche loro in tinta) su di un vestitofuoco attillato fino all’inverosimile per mostrare anche la curva più nascosta. Davvero se Jessica Rabbitsi? E qual era il suoLo sguardo maschile torna ad aleggiare, il bisogno di compiacerlo anche, insieme alla fastidiosa sensazione che la Rabbit – nei suoi abiti succinti – esprimesse in fondo l’eterno mantra del “, Maschio.” Ma lei non aveva colpe, tant’è che, come le fecero dire cambiando la storia del cinema: “Non sono cattiva, è solo che mi disegnano così”. La disegnavano in effetti così, ma gli anni Ottanta sono passati, oggi siamo nel, e la signora Rabbit - come tutti noi e insieme alla Disney che l’ha prodotta - è. Senza rinunciare alle sue iconiche curve, la casa di produzione ha infatti deciso che il personaggio di Jessica d’ora in poi opterà per un look più sobrio, indossando un classico impermeabile da detective grigio. Perché oltre che formale – ed è questo il punto – la rivoluzione della Disney è: da essere ladello stralunato Roger e provocante pin up, Jessica diventerà infatti ladella Sua agenzia investigativa per combattere il crimine nella Los Angeles degli anni Quaranta. A chi sul suo cambio di look grida allae all’autocensura “imposta” dalla dittatura del politically correct, ha già risposto qualche anno fa l’ex dirigente creativo Disney,, sentenziando che “Ila Disneyland”.Da parte mia, che oggi di anni ne ho 27, penso che non sia né sconveniente né importante che Jessica Rabbit valorizzi le sue curve con abiti succinti. Quel che conta è chela profondità della scollatura, il suo sguardo, quello femminile e non sempre e solo quello…dell’altra metà del cielo. Senza tralasciare però un dettaglio importante: che èfare la detective in impermeabile che indossando un vestitino strizzatissimo. Sulle scarpe, invece, non ho dubbi: la Rabbit porterà sempre il