Encefalopatia traumatica cronica (CTE), prima diagnosi al mondo su una donna

Prima diagnosi al mondo di(CTE) in una donna, un’atleta professionista. Gli studi sulla malattia degenerativa del cervello , legata agli, vengono solitamente condotti su atleti di sesso maschile. Stavolta gli scienziati australiani hanno effettuato la diagnosi sul cervello di, una calciatrice di football australiano che si è tolta la vita a novembre scorso, a soli 28 anni. Gli scienziati affermano che il caso potrebbe essere “” per le donne nello sport.L’encefalopatia traumatica cronica (chronic traumatic encephalopathy, CTE) consiste nelladelle cellule cerebrali nel tempo. È causata dao scoppi di esplosioni. I traumi cranici comprendono le commozioni cerebrali. La CTE provoca un aumento del rischio di malattie mentali ed è stata anche collegata alla demenza , ma può essere diagnosticata solo post mortem.Fino a oggi la CTE era stata diagnosticata solo negli. In Australia, per esempio, ai calciatori australiani di alto profilo Danny Frawley, Shane Tuck e Polly Farmer è stata diagnosticata, così come, giocatore di rugby diventato poi allenatore. La famiglia di Heather Anderson, in seguito alla morte, ha donato il cervello all' Australian Sports Brain Bank (ASBB), nella speranza di comprendere meglio le cause del decesso. L’atleta, in carriera, ha giocato otto partite professionistiche nella Australian Football League Women's (AFLW) di alto livello. Ha subito, sicuramente una commozione cerebrale ma la famiglia, sospettando un numero più alto, ha deciso di donare l’organo alla scienza.Originaria di, Anderson – difensore di talento - era nota per aver indossato unin campo in modo che sua madre ipovedente potesse vederla giocare. Gli scienziati affermano chepossono prevenire le fratture del cranio, ma non impediscono al cervello di muoversi all'interno del cranio inseguito a un colpo. Il professore, coautore dello studio (pubblicato sulla rivista medica Acta Neuropathologica) sostiene che il cervello di Anderson presentava, anche in parti dell'organo che regolano il movimento, la risoluzione dei problemi, la memoria, il linguaggio e il comportamento. Il professor Buckland – in un’intervista alla Bbc - dichiara che le persone che soffrono di CTE spesso sperimentano una vasta gamma di problemi di salute mentale . “Depressione, ansia, irritabilità, impulsività, uso di droghe e alcol, pensieri suicidi e azioni suicidarie sono comuni” le parole del professore.“Penso che Anderson sia. C'è sicuramente un reale bisogno di concentrarsi sulle donne in questo momento” dichiara il professore. Secondo il professore, infatti, la diagnosi di Anderson mostra che anche glinecessitano di piani per ridurre l'esposizione delle giocatrici a eventuali lesioni alla testa. E tali piani devono iniziare a livello junior. Per il professore, i ragazzinisport da contatto fino al liceo. L’esperto, poi sostiene che altri modi per ridurre l’esposizione alla CTE siano limitare i contatti durante gli allenamenti, prendersi una pausa dopo una partita nel caso di colpi duri subiti e comunque si dovrebbe praticare solo uno sport di contatto nella vita.La diagnosi arriva nel momento in cui gli organismi sportivi di tutto il mondo sono sotto pressione per migliorare i protocolli perle condizioni di salute dei giocatori. In Australia,dell'AFL (Australian Football League) hanno citato in giudizio la lega per un miliardo di dollari australiani (526.000 sterline; 668.000 dollari) a titolo di risarcimento per iche avrebbero riportato durante la carriera. Casi simili sono stati avviati anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove quasihanno aderito a una class action.