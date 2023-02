C’è una leggenda metropolitana, che resiste fin dalle scuole elementari, secondo la quale gli uomini sarebbero “più portati” delle donne per le materie scientifiche. Uno stereotipo, un’idea sbagliata e un pregiudizio che ha portato, col tempo, ad avere dei risultati devastanti. A farne le spese è stata la popolazione femminile innanzitutto, ma in generale tutta l’Italia, che è risultata avere un divario di genere tra i più alti dei Paesi Ocse. Non partecipare al percorso tecnico-scientifico significa per le donne essere tagliate fuori dalle professioni altamente specializzate che sono anche le maggiormente retribuite. Ma c’è di più: come scrive sempre l’Unesco, se le donne non partecipano a codificare gli algoritmi dell’intelligenza artificiale, questa amplificherà gli stereotipi di genere piuttosto che combatterli.

È risaputo che le donne sono sottorappresentate nelle discipline Stem e che ciò si traduce in una perdita di talenti, punti di vista e idee che rallentano lo sviluppo. Più donne nella scienza aggiungono invece valore prezioso ai progetti di ricerca in tutti i campi. Ogni anno l’11 febbraio ricorre la Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza. Una ricorrenza che è stata non a caso proclamata dalle Nazioni Unite nel 2015 e patrocinata dall’Unesco, proprio per sfatare un mito e ricordare che la partecipazione delle donne nella scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata, e che devono essere garantite pari opportunità nella carriera scientifica. Sono previsti eventi in tutto il mondo, organizzati per puntare a un unico obiettivo: incoraggiare una nuova generazione di donne scienziate per affrontare le principali sfide del nostro tempo. Sfruttando infatti la creatività e l’innovazione al femminile nella scienza, e investendo adeguatamente in educazione, ricerca e sviluppo, si avrà un’opportunità senza precedenti di sfruttare il potenziale della quarta rivoluzione industriale a beneficio della società.

La scienza e l’uguaglianza di genere, ha scritto l’Onu sul suo sito, sono vitali per la società e lo sviluppo. Negli ultimi anni, sono stati fatti grandi sforzi a livello globale per coinvolgere le donne nella scienza, ma permangono pregiudizi e stereotipi di genere che continuano a tenere le ragazze e le donne lontane dal mondo scientifico. Le cifre traducono questa distanza in modo eloquente: secondo l’ultimo rapporto Unesco, sono donne solamente il 33% dei ricercatori, nonostante rappresentino il 45% delle laureate e ben il 55% degli studenti di Master. I dati parlano chiaro: in base al rapporto sulla scienza dell’Unesco del 2021, il cui capitolo sul genere nella scienza è stato non a caso intitolato “Per essere intelligenti la rivoluzione digitale dovrà essere inclusiva”, le donne rappresentano ancora solo il 28% dei laureati in ingegneria e il 40% dei laureati in informatica e scienze informatiche.

Tra i laureati in ingegneria la percentuale di donne è inferiore alla media globale per molti membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse): per esempio, in Francia è pari al 26,1%, in Australia al 23,2%, negli Stati Uniti al 20,4%, la Repubblica di Corea al 20,1%, e a seguire il Canada al 19,7%, il Cile al 17,7%, la Svizzera al 16,1% e il Giappone al 14,0%. Equità e inclusione: sono questi due i cardini per rompere i pregiudizi e abbattere gli ostacoli all’origine del divario che ancora esiste nel mondo della ricerca, dove gli uomini sono ancora in netta maggioranza. Superare il divario è l’obiettivo che hanno portato l’Organizzazione delle Nazioni Unite a istituire questa Giornata. Per raggiungere lo scopo è altrettanto importante superare i condizionamenti sociali che ancora allontanano tante ragazze dagli studi scientifici. Sebbene stia progressivamente aumentando il numero delle ricercatrici, ancora oggi la parità di genere nel mondo della ricerca è un obiettivo che richiede ancora molto lavoro.

Sono tanti gli eventi in tutto il mondo, e lo stesso quartier generale delle Nazioni Unite ne ha organizzato uno per creare un ponte tra la Comunità internazionale e le donne che operano nel campo della scienza, collegando le loro conoscenze e competenze e le loro applicazioni in modo sistematico e critico per l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi globali. A Roma a Palazzo Corsini le accademiche hanno deciso di incontrare le future scienziate, e per l’occasione l’Accademia Nazionale dei Lincei apre le porte alle giovani studentesse che hanno curiosità e passione per le materie scientifiche. Tra le tante iniziative, molto interessante quella di Torino, dove il Corso di Studi in Fisica, per stimolare l’interesse delle ragazze, ha lanciato il concorso letterario “La fisica che è in te” rivolto alle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Ma questi sono solo alcuni degli eventi, che possono essere seguiti anche online seguendo le istruzioni (in inglese, francese, russo, cinese, arabo e spagnolo) alla pagina https://www.womeninscienceday.org/index.html#vbid-dec639d3-bsq0no9a.