Il "Salvamare" è legge: rifiuti pescati e rifiuti urbani, ora non c'è più differenza per smaltirli

Le innovazioni introdotte

WWF: "Riconosciuto il ruolo delle associazioni ma ancora serie lacune da sanare"

Equiparare i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti urbani, attraverso il recepimento della Direttiva Europea 2019/883: ad una lettura frettolosa queste parole potrebbero sembrare un freddo esempio di linguaggio tecnico-burocratico. Sennonché la definitiva approvazione del Ddl (cosiddetto) “Salvamare” ,avvenuta oggi al Senato con, rappresenta in realtà un passaggio di fondamentale importanza per la salvaguardia dell’ambiente marittimo, dopo un lungo iter di discussione, avviatosi nel 2019. La legge permette infatti aicon le reti di condurla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo . Fino ad oggi, i pescatori erano praticamente costretti a ributtare in mare la plastica pescata , per non essere denunciati penalmente per. La norma vale anche per i laghi e i fiumi."Sono felicissimo, emozionato e commosso – ha commentato stamanisu Facebook –. La perseveranza, la testardaggine, la voglia, la passione, con un pizzico di pazzia parlamentare, hanno trasformato un'idea in una legge che fa bene al mare e all’Italia". Costa ha anche spiegato le altredella nuova legge: "Da oggi saranno possibili, di informazione, di partecipazione, organizzate da cittadini volenterosi con l'aiuto dello Stato . Da oggi l'entra prepotentemente in tutte le scuole italiane. Prima era possibile, ma non obbligatorio. Da adesso sì. Inoltre, tutte le scuole dovranno fare, con l'aiuto degli studenti” ha detto il ministro.Soddisfazione anche dalle associazioni ambientaliste. Ilche in questi anni ha portato avanti, in sinergia con le associazioni di categoria, una intensa attività di interlocuzione con le forze parlamentari sottolinea come sia molto importante “avere finalmente riconosciutonello svolgimento delle campagne di pulizia del mare e delle acque interne, nonché la previsione di azioni mirate alla pulizia dei fiumi". Secondo il WWF “permangono tuttavia serie, di cui all’art. 5, perché non viene posto freno alla cattiva gestione della posidonia oceanica spiaggiata, che rappresenta un elemento essenziale per lae garantisce una protezione naturale dall’erosione". L’associazione auspica dunque che questi punti siano oggetto di successivi interventi del legislatore, con l’obiettivo di dare concreta attuazione ai nuovi principi costituzionali di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.