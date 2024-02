La madre dell'intelligenza artificiale: "Tutti i settori potrebbero presentare rischi"

La carriera della scienziata

Artificial intelligence, quando è nata

Il monito: "Ogni aspetto della vita è coinvolto"

Si chiama, ed è considerata ladell' intelligenza artificiale (Ai) in Italia e laper eccellenza degli studi sull' apprendimento delle macchine . La donna sarà ospite di "Là Fuori", il festival che celebra l'arte e la scienza in programma a Roma fino al 21 giugno, intervenendo sulLa 77enne ha ricevuto diversinel corso della sua carriera, tra cui la Laurea Honoris Causa dalla Facoltà di Tecnologia dell’università di Linköping nel 2002 e il Donald Walker Award dell’Ijcai (International Joint Conference on Artificial Intelligence) nel 2009. Il più recente è il"Le Tecnovisionarie", ricevuto il 10 giugno 2021, per essersi dedicata in modo particolare a questa disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer. In aggiunta a questo, la donna ha dedicato benall'argomento, sia al CNR sia al laboratorio diretto da John McCarthy a Stanford. Dal 1982 ha creato un gruppo di ricerca presso l'Università Sapienza di Roma, dov’è titolare della cattedra di IA dal 1990.L' Artificial intelligence come disciplina di ricercacon John McCarthy, nello Stanford Artificial Intelligence Laboratory di Stanford, ed è proprio qui che Luigia Carlucci Aiello inizia a scoprire il proprio interesse per questo campo. "In quel laboratorio, che poi è passato alla storia, ho partecipato a progetti di ricerca che sembravano fantascienza: c'era un reparto impegnato sul fronte della robotica che sviluppava bracci meccanici, altri impegnati sul fronte della computer music, dell'elaborazione delle immagini, della grafica, del ragionamento e dell'apprendimento automatico". "si lavorava notte e giorno, con un entusiasmo coinvolgente. Quell'entusiasmo che poi, come ben sappiamo, ha portato alle macchine della Apple e alla Silicon Valley", aveva raccontato tempo fa l'esperta.Nella sua vita professionale si è spesso trovata a essere, in commissioni e comitati nazionali e internazionali, convinta che fosse necessario "imporre la presenza delle donne per innescare un cambiamento". "Quando io ho iniziato a lavorare nel campo dell'informatica e dell' intelligenza artificiale c'era una tale fame di braccia e cervelli che non ho mai avuto la percezione che qualcuno considerasse me e le altre poche ragazze in modo diverso". "Poi, andando avanti con la carriera, non posso negare che in alcuni ambienti più di altri una, ma nel frattempo mi ero ben fatta le ossa", aveva aggiunto la donna.La scienziata è in pensione dal 2015, ma continua a stimolare i giovani verso la ricerca. Non a caso, qualche giorno fa all'Huffington Post, sulha dichiarato: "Mi soffermerei sul tema della, che è da lungo tempo oggetto di riflessione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Già da decenni i ricercatori hanno cercato di utilizzarla nella pittura, nella musica e nella scrittura". "L'Ai è sicuramente uno strumento potente ed efficace in molti aspetti, ma la creatività umana è. Se definiamo la creatività come la capacità di generare sorpresa, allora l'Ai potrebbe essere considerata creativa", le sue parole.Infine, sui possibilidell'intelligenza artificiale nei vari settori, la donna non ha dubbi: "Non solo uno, ma tutti i settori possono presentare rischi. I sistemi di intelligenza artificiale possiedono un enorme potenziale e si stannosempre più potenti in diversi ambiti: dalla diagnosi e cura medica al monitoraggio e all'assistenza agli anziani, fino alla consulenza finanziaria e legale". "e sarebbe riduttivo affermare che bisogna prestare attenzione solo alla ricerca sull'elaborazione delle immagini anziché a quella relativa ai testi. L’uomo può essere ingannato sia da un'immagine che da una frase", conclude la 77enne.