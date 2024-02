Linee di Nazca: scoperte nuove figure grazie all'intelligenza artificiale

Il mistero delle Linee di Nazca

L'uso di allucinogeni e i sacrifici

L'AI al servizio dell'archeologia

Colibrì, scimmie, balene, ragni, fiori, disegni geometrici e strumenti: sono i protagonisti di uno deipiù appassionanti, quello dei(disegni impressi sulla terra) del. Finora ne sono stati scoperti più di 350, i primi dei quali negli anni ‘20 del secolo scorso, dai piloti di aerei locali.La notizia di questi giorni è che un gruppo di ricerca congiunto dello Yamagata University Institute di Nazca e l’IBM Japan ha scoperto altri quattro geoglifi perduti grazie all’uso dell’ intelligenza artificiale , di cui uno enorme:, con una testa rettangolare che sembra indossare un copricapo e portare un bastone, mentre i tre punti raffigurano probabilmente un naso e gli occhi.Lesono state incise nel deserto fino a. Il sito è patrimonio dell’Unesco. Altro geoglifi si trovano in varie regioni del Perù, con dimensioni e in numero minore. Da tempo gli studiosi si interrogano su questi misteriosi disegni, anche se la maggior parte di loro ora ritiene che fossero usati per processioni cerimoniali lungo i contorni delle figure.L’antica civiltà Nazca è fiorita fra il IV secolo a.C. e il VI secolo d.C in quella che oggi è la regione di Ica ( Perù ). Secondo alcuni studi sarebbe, tra le altre cose, la prima popolazione pre-Inca in cui è possibile attestare l’uso di, per fini rituali e durante le celebrazioni dei funerali.L’analisi chimica dei resti di capelli di individui (anche giovanissimi) ha confermato infatti la presenza di tracce di Banisteriopsis caapi (principio attivo dell’ayahuasca) e di armina e armalina, due composti usati nei moderni antidepressivi.è un antico termine che potrebbe essere tradotto con “liana che congiunge”: si tratta dunque di una pianta conosciuta e utilizzata proprio in virtù dei suoi poteri allucinogeni, che si riteneva potesse fungere da tramite con l’aldilà.L’uso degli allucinogeni era connesso anche al sacrificio rituale di bambini che, secondo gli studiosi, venivano decapitati, e la cui testa era offerta agli dei per adorare gli antenati, o più probabilmente per invocare la pioggia o chiedere agli dei un raccolto florido. Da appurare come queste pratiche si colleghino al tracciamento dei geoglifi, che, per altro,, soprattutto a causa dell’erosione e dei cambiamenti climatici , che possono produrre più pioggia e danneggiare le linee di superficie.L’utilizzo dell’intelligenza artificiale aera previsto da tempo ed era stato anche già utilizzato nel recente passato. Nel 2019, per esempio, gli scienziati avevano identificato in questo modo una figura umanoide di circa 4 metri di lunghezza e 2 di diametro, mentre ora un paio di gambe, largo più di 77 metri, un pesce di 19 metri di diametro e un uccello largo 17 metri.La tecnica utilizzata finora si era basata su un sistema di deep learning, ispirato al modo in cui il cervello umano elabora le informazioni, che normalmente viene addestrato su migliaia o milioni di oggetti conosciuti. Ora invece i ricercatori sono riusciti ad ottenere un sistema più efficiente, addestrando con i dati di soli 21 geoglifi di Nazca conosciuti, che hanno suddiviso in "elementi", identificando possibili figure circa "". A quel punto gli scienziati si sono recati nei siti dei candidati più probabili per verificare che esistessero effettivamente, confermandoli.