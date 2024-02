Mamma e papà o genitori dello stesso sesso? Per i figli non c'è differenza. Avere una famiglia dovrebbe essere un diritto per tutti

: come sarà la loro crescita rispetto a figli di genitori di sesso diverso? Il tema è particolarmente interessante e molto dibattuto. Siamo d’accordo? Non siamo d’accordo? In realtà, aldilà del giudizio personale di ognuno(o perlomeno scientifica) sulla crescita dei figli. Nel 1970 è comparso il primoe sono passati ben 45 anni da quando la ricerca scientifica internazionale ha iniziato a occuparsi questo tipo di nuclei familiari, producendo nel tempo numerosissimi report. Tra gli esperti il parere è sostanzialmente unanime. Viene sostenuta l’delle persone omosessuali ed è dimostrato che la struttura familiare (in termini di genere)della genitorialità. Nonostante ciò in alcuni Paesi, come l'Italia, per rimanere in un contesto a noi noto, persistonoverso le coppie gay o lesbiche con figli o che vogliono adottarne.Nel corso del tempoin relazione ai cambiamenti che sono intervenuti a livello sociale e culturale, a partire dall’a livello internazionale. Quello che è emerso dagli studi a livello comparato tra famiglie è che l’orientamento sessuale dei genitori non hasui/sulle figli/e e sul loro percorso evolutivo. Nessun disturbo o compromissione dei processi di crescita. Non sono state riscontratetra bambini cresciuti in nuclei eterosessuali e omosessuali, rispetto a costrutti quali autostima, benessere psicologico, benessere fisico e mentale, presenza di sintomatologie psicologiche o psichiatriche, adattamento personale, sociale e familiare, adattamento scolastico, assunzione di condotte o comportamenti devianti. Le indagini non consentono, inoltre, di riscontrare disparità rispetto allecresciuti da genitori omosessuali. Insomma avere due mamme o due papà non influenza l’identità di genere e o il comportamento sessuale dei figli. Anzi, questi ultimi risultano maggiormente predisposti altradizionali. Insomma, sembrerebbero essere più liberi e percepire meno pressioni rispetto alle tradizionali 'gender based norms', ossia le norme di genere. Nel 2013, l’, attraverso il "Promoting the well-being of children whose parents are gay o lesbian", ha focalizzato l’attenzione sull’importante tema del rapporto trafamiliare. Partendo dal presupposto che la famiglia è l’unità sociale di base in cui i figli crescono e si sviluppano attraverso relazioni supportive e di cura con adulti competenti, l’associazione sottolinea il carattere multiforme degli attuali sistemi familiari. Inoltre evidenzia il fatto che l’orientamento sessuale dei genitori non esercita alcuna influenza sui bambini, dal momento che per il raggiungimento di un ottimale sviluppo socio-emozionale e cognitivo hanno bisogno di, competenti e capaci di dare cure, a prescindere dal loro orientamento sessuale. Perciò è nell’interesse dei figli che le istituzioni giuridiche e sociali riconoscanodei genitori, anche di quelli omosessuali; così come la possibilità che un bambino possa essereda genitori amorevoli, che un maschio e una femmina o due maschi o due femmine. Su questo stesso tema, nel 2004, si era espressa anche l’, dichiarando difondata sull’orientamento sessuale in materia genitorialità. Da parte sua l’APA riteneva e ritiene che i bambini cresciuti da una coppia omosessuale debbano beneficiare dei, sostenendo la tutela delle relazioni genitori-figli attraverso la legalizzazione delle adozioni congiunte e delle adozioni di bambini da parte del co-genitore.Nel 2006 il, in una relazione sullo "Sviluppo delle abilità sociali dei bambini attraverso i vari tipi di famiglia", dichiara che "la gran parte degli studi mostrano che i bambini che vivono con due madri e i bambini che vivono con un padre e una madre hanno lo. Pochi studi suggeriscono che i bambini con madri lesbiche potrebbero avere una migliore competenza sociale, ancora meno studi dimostrano l’opposto, ma la maggior parte delle ricerche fallisce nel trovare qualsiasi differenza. Anche quelle condotte su bambini con due padri supportano queste conclusioni". Sulla stessa posizione l’che ha affermato: "non vi è evidenza scientifica a sostegno della tesi secondo cui persone di orientamento omosessuale o bisessuale siano di per sénella capacità di essere genitori, di saper cogliere i problemi dell’infanzia e di sviluppare attaccamenti genitore-figlio rispetto ai genitori di orientamento eterosessuale." Le conclusioni qui riportate e le tante che si sono susseguite in questi decenni devono far riflettere sulla necessità di assumerenella realtà genitoriale di oggi. Che non vuole dire creare, come in modo manipolatorio si sente rimarcare spesso, una, ma riconoscere a tutte le forme di famiglia, a prescindere dal fatto che siano eterosessuali o omosessuali. Perché l'interesse primario deve sempre rimanere quello dei figli e tutti gli studi hanno dimostrato che, per loro, la famiglia è avere due genitori che li amano e li supportano, di qualsiasi genere essi siano.