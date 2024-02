Metaverso: quanto ne sanno gli italiani? Il 92% lo conosce, Millennials in testa

Gli italiani conoscono il Metaverso

Millennials i più esperti

L'attitudine all'innovazione

Intelligenza artificiale e ChatGPT: la notorietà in Italia

Le Metapersonas

Pionieri (37%) – "Il Metaverso è la nuova terra da esplorare, per primi": early adopters per natura, entusiasti e curiosi verso le nuove tendenze lanciate nel mercato soprattutto in ambito tecnologico. Vivono il Metaverso e le tecnologie immersive come una nuova frontiera da esplorare e in cui sentirsi perfettamente a proprio agio, senza paura di confusione tra virtuale e reale. Hanno già ampiamente vissuto molteplici esperienze immersive e si aspettano di continuare a viverle in questi mondi. Hanno più NFT delle altre Metapersonas perché per loro rappresentano "un nuovo valore" per accedere e beneficiare di questo nuovo mondo. Oggi il Metaverso, domani chissà?

Quanto ne sanno i cittadini italiani di realtà immersive, Intelligenza Artificiale e Metaverso? Abbastanza, a quanto dicono. Lo studio promosso da, fondatore dell’Osservatorio Metaverso, ha indagato in profondità le attitudini, comportamenti e prospettive dei cittadini sul tema. I risultati sono interessanti.Dall'indagine, condotta su un campione di quasidi età compresa, emerge una buona conoscenza del concetto di Metaverso Ildegli italiani infatti dichiara di conoscere, il 77% è in grado di descriverlo spontaneamente e più della metà del campione fornisce una descrizione che si avvicina molto a quella che ne danno gli esperti, definendolo come un mondo virtuale in cui le dinamiche di interrelazione consentono di performare diverse attività.A livello generazionale, sono i- e stranamente non i giovanissimi - a dichiarare di approfondire e conoscere maggiormente le tematiche legate ai metaversi e alle realtà immersive come avatar, extended reality (AR, VR) e AI, ma anche criptovalute e NFT. Fino ad ora è stata varia e diversificata l'esperienza sperimentata dagli utenti nel Metaverso. Più di un terzo degli users intervistati (32%) ha svolto: giocare o trascorrere del tempo con amici (33%) ad esempio, o acquistare oggetti reali o esplorare un'altra città (30%). Tra i mondi virtuali visitati, in testa vediamo quelli dei videogames Fortnite e Minecraft.L'attitudine principale è perciò più di apertura che di scetticismo. Il 58% del campione ritiene che in futuro, grazie a questa nuova tecnologia, potràe il 52% ritiene che le esperienze siano emozionanti. Non manca comunque un po' di ansia verso la(38%) e si teme anche una certa confusione in negativo tra realtà fisica e virtuale (40%). L’atteggiamento che emerge dalla ricerca è quello di concepire il Metaverso e le realtà immersive non come un’alternativa al mondo reale, ma come un modo per, in particolare: gaming (48%), intrattenimento compresi film e concerti (45%) educazione e apprendimento (41%) e shopping (40%). Tuttavia, alcune barriere restano soprattutto in termini di accessibilità : il 37% ritiene il Metaverso sia ancora troppo costoso (la percentuale più alta si registra nella GenZ). Infatti, il possesso di visori è del 10% e ilviene citato ancora una volta come principale barriera all’acquisto.La ricerca Ipsos per l'Osservatorio Metaverso ha indagato anche le opinioni degli italiani sull’ Intelligenza Artificiale . Ne emerge che nel nostro Paese la maggioranza delle persone (), principalmente uomini, conosca le, ad esempio, la creazione di testi, articoli di blog e post sui social media.Tra questi, il 37% afferma di averne una buona conoscenza e ciò è maggiormente evidente tra la, il 28% ne ha soltanto sentito parlare, il 25% ne sa ma non le ha mai utilizzate e il 10% le conosce e le ha anche utilizzate. Al contrario il 35% dice di non esserne assolutamente a conoscenza. Tra le diverse applicazioni legate all’intelligenza artificiale, il 40% delle persone in Italia dichiara di conoscere principalmente ChatGPT , che distacca di molto altri tool, come Dall-E (conosciuto dal 18%), BARD Google (16%), Stable Diffusion e Midjourney (12%). Il 25%, al contrario, dichiara di non conoscere nessuno di quelli citati, in misura maggiore tra le persone più adulte. L'atteggiamento, anche in questo caso, è prevalentementein merito all’utilizzo di queste applicazioni: per il 44% delle persone semplificheranno i processi e per il 41% saranno un valido supporto per la vita professionale. Ma non tutte le persone sono d'accordo: per il 26% toglieranno dei posti di lavoro, per il 24% sono una minaccia per la nostra creatività umana e, infine, per il 16% amplificheranno ulteriormente il gap tecnologico.Sonoanalizzate nello studio Ipsos, che si differenziano per livelli di adozione e coinvolgimento rispetto alle tecnologie immersive e al Metaverso."Il nostro Osservatorio, wave dopo wave, ha l’obiettivo di studiare come si evolve nella società italiana il processo di adozione delle nuove tecnologie legate al Metaverso, per supportare i Brand che intendono operarvi e fare scelte strategiche" dice Silvia Andreani, client officer di Ipsos. "Solo rimettendodella narrazione e delle esperienze, scandagliando a fondo perché il Metaverso sia necessario, riusciremo a costruire valore e opportunità" chiosa. "Credo sia importante per le aziende non farsi condizionare dall’hype mediatico e monitorare con attenzione le opinioni degli italiani per capire come progettare customer experience sempre più immersive e rispondenti ai bisogni delle persone. L’Osservatorio Metaverso vuole offrire unache vogliono affrontare le sfide del nuovo “marketing aumentato”, un marketing in grado di usare strategicamente dati e tecnologie" conclude il fondatore di Osservatorio Metaverso Vincenzo Cosenza.