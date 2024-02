Triplicate in 5 anni le specie di uccelli minacciate a livello globale

Le specie prese in esame

Dove e quali le situazioni più a rischio

L'esempio della Sardegna: le aquile di Bonelli

La perdita di biodiversità non ha solo a che fare con il rispetto delle altre specie viventi. E’ un termometro esatto per 'misurare' lo, e dunque nostra stessa sopravvivenza che è legata, direttamente e indirettamente, con quella di tutti gli altri esseri viventi presenti sulla terra. Deve pertanto preoccupare la notizia che, in 5 anni, lea livello globale sono addirittura, passando da 24 a 74. I dati sono stati pubblicati da Birds in Europe 4 (realizzato dalle associazioni partner di BirdLife Europa tra cui per l’Italia la Lipu-BirdLife Italia).In pratica, delle 546 specie di uccelli prese in esame, 207 razze di volatili selvatici si trovano in unNon solo bird esotici o di sperduti in Paesi di cui fatichiamo anche a pronunciare i nomi, figuriamoci se localizzarli sulla carta geografica. Ma tipologie molto vicine a noi. Tra le più minacciate a livello globale ci sono, infatti, la gallina prataiola, il capovaccaio, il gabbiano corso, la berta minore, il pulcinella di mare e la tortora selvatica. Una situazione pesante, destinata ad aggravarsi qualora non si corra ai ripari., responsabile Specie e Ricerca della Lipu, che ha collaborato allo studio, avverte: “Lo studio rivela un peggioramento dello stato di salute dei volatili europei". "Ma nel contempo ci informa come gliprodotti dalle direttive, dalle normative nazionali e dai progetti ad hoc abbiano migliorato in diversi casi lo stato di conservazione di diverse specie particolarmente protette o in Allegato I della Direttiva uccelli, come il marangone minore, la cicogna bianca, la spatola e il nibbio reale” spiega ancora.L’area presa in esame da Birds in Europe 4 si si estende dalla Groenlandia a nord-ovest, fino agli Urali russi a nord-est e comprende gli arcipelaghi atlantici delle Azzorre, Madera e delle isole canarie, oltre a Turchia, Cipro e Caucaso. In generale Birds in Europe 4 denuncia, rispetto al 2017, un peggioramento dello stato di salute dei bird che, in particolare per le razze tipiche degli ambienti agricoli o delle zone umide, ambienti marini o steppici.Per esempio,non erano precedentemente a rischio: si tratta del piviere tortolino, del voltapietre, del labbo, della poiana calzata e dello smeriglio, tipologie che si riproducono nelle regioni artiche e boreali, ma anche delle più comuni in Italia soprattutto in inverno come germano reale, mestolone, frullino e beccaccia. Naturalmente l’uomo ci mette la sua anche con pratiche cruente legate all’. Negli ultimi 5 anni infatti i bird cacciabili in stato di conservazione sfavorevoli sono aumentati in modo considerevole (+56%). Tra queste troviamo pavoncella, mestolone, combattente e canapiglia.Alla luce di questi dati, assume un’importanza ulteriore quanto accaduto qualche giorno fa, a Bosa, in Sardegna, dove sono state rilasciate sei aquile di Bonelli. L'azione è stata realizzata nell’ambito del progetto “” volta all’incremento di questo tipo di volatile che in Italia è classificato in pericolo critico di estinzione. “Il progetto, iniziato a ottobre 2017 con una durata di cinque anni, coinvolge partner spagnoli e francesi" sottolinea l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu. "Le sua azioni sono in capo all’Ispra e prevedonodella specie in Sardegna, dove l’estinzione viene fatta risalire agli anni Novanta" spiega. "La Regione Sardegna supporta fortemente il progetto, attraverso l’agenzia Forestas, attivamente coinvolta nella scelta e gestione dei siti di rilascio" dice l'assessore. E conclude: "La reintroduzione dell’animale nel territorio regionale rappresenta una grande opportunità per lanell’area del Mediterraneo centro-occidentale, anche attraverso il ripristino della continuità di areale”.