“Sex Education”, l’illustratrice Hilde Atalanta dietro i cupcake a forma di vulva di Aimee

di Sofia Francioni

Se avete visto la serie cult del momento Sex Education – cosa molto probabile dato che è la serie streaming (sul catalogo Netflix) più vista d’Italia – non vi sarà certo sfuggito che in una puntata della terza stagione il personaggio di Aimee Gibbs, interpretata dalla omonima Aimee Lou Wood, si rivolge ad una sessuologa per parlare di una molestia che ha subìto da uno sconosciuto in autobus. Durante gli incontri con la dottoressa Jean Milburn, Aimee però fa un’ulteriore scoperta: “Tutte le vulve sono belle”.

Riavvolgiamo la pellicola. Nella serie è pomeriggio quando Aimee entra nello studio della dottoressa Milburn e nota un modello anatomico di genitali femminili: si avvicina, lo osserva. “La mia vagina non ha questo aspetto. Uno dei lati delle mie ‘tendine’ è più lungo dell’altro”, dice alla terapista, che subito la corregge: “Beh, questo è solo un modello educativo. La parte esterna si chiama vulva, e le tendine di cui parli si chiamano labbra, e sono di tutte le forme, dimensioni e colori. C’è un sito web affascinante a cui potrei indirizzarti, se sei interessata, che mette in evidenza l’ampia varietà di vulve diverse”. Più avanti nell’episodio, Aimee cercherà su Google il sito “Allvulvaasrebeautiful.com” (al momento non accessibile, ndr) e resterà scioccata dalla quantità quasi infinita di vulve che esistono nel mondo, tanto che per farlo sapere a tutti, da quel momento della serie in poi, si cimenterà nella preparazione di cupcake decorati a forma di vulva da distribuire a scuola.