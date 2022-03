Escursionisti sordi in difficolta salvati grazie a una app: “Ci ha permesso di trovarli”

di Emanuele Baldi

C’era un buio nero pece l’altra notte su nei boschi del Mugello, in Toscana. Sette gradi, l’aria via via più umida, le foglie scivolose. E quel dolore lancinante che lei, una signora di sessant’anni, sorda così come il marito e una giovane amica (tutti prelinguistici, ovvero senza la capacità di parlare, ndr) , sentiva alla caviglia. Frattura scomposta. Pochi minuti prima era caduta mentre cercava di guadare un torrentello per cercare di ritrovare la strada. Un’escursione. Le foto, i sorrisi lungo il sentiero 56 del Cai, in località Fornello, comune di Vicchio. Poi l’incubo che si spalanca davanti a loro e si cristallizza in un attimo. Dov’è la strada? Come si torna ora a casa? Sopra ogni cosa l’impotenza di sentirsi impossibilitati a chiedere aiuto in modo chiaro e tempestivo come le persone che non hanno deficit come la loro.

Ma la donna più giovane mantiene testa e nervi saldi. Afferra il telefonino e con una specifica app in dotazione alle persone con specifiche disabilità, riesce a lanciare un Sos con tanto di coordinate geografiche.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si mette in moto tempo zero. Mancano pochi minuti alle 21. Si mobilitano molti uomini tra Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana – che dalla stazione di Falterona danno il ‘là’ alle operazioni – vigili del fuoco e in ultimo anche di un elicottero dell’aeronautica militare inviato dalla provincia di Ferrara e tirato in ballo perché, è stato poi spiegato dai soccorritori, a causa del terreno impervio sarebbe stato alquanto rischioso trarre in salvo via terra il terzetto, specie per le condizioni della donna ferita.

I soccorritori si rendono subito conto della delicatezza della situazione e dell’estrema difficoltà dell’operazione. Fortuna vuole che in poco tempo la prima squadra di tecnici del Soccorso alpino incontri risalendo il bosco l’escursionista più giovane che sta provando a scendere a valle appunto per cercare aiuto. Nonostante la difficoltà nelle comunicazioni, la giovane, servendosi anche degli ultimi scatti fatti con il telefonino, riesce a spiegare di aver camminato per circa un’ora e mezzo. Quella è dunque la distanza dal punto dove presumibilmente si trovano gli altri due escursionisti. La squadra sale su in quota e prima della mezzanotte individua la coppia.

Un infermiere, arrivato con la squadra del soccorso, senza perdere tempo immobilizza la gamba della donna ferita. A quel punto si opta per spostarla a spalla per circa mezzo chilometro, fino al punto cioè dove l’elicottero ha spazio di manovra per l’atterraggio. La signora è issata a bordo con un verricello. Ora è all’ospedale di Careggi, a Firenze, in condizioni non gravi.

