Affari Tuoi, il bacio gay contro l’omofobia di Stato

Che si sappia è stata la prima puntata con un concorrente gay. Non che questo cambi alcunché ai fini del gioco, o almeno in apparenza, se non fosse che quel bacio tra un 28enne sardo, Gianmarco, e il compagno Alessio, 31 anni, che lo affiancava durante la puntata di “Affari Tuoi”, in onda sabato 30 marzo, ha sicuramente rappresentato una grossa novità sulla rete pubblica italiana.

Il bacio tra Gianmarco e Alessio ad Affari Tuoi

Immaginate la scena: prima serata, Rai 1, la consueta trasmissione condotta da Amadus in cui un partecipante di una delle 20 regioni italiane scelto dalla sorte gioca per aggiudicarsi un montepremi da 300mila euro. Uno show ormai storico, considerando che ha più di 20 anni ed è arrivato ormai alla 16esima edizione. Ma c’è sempre una prima volta: alla vigilia di Pasqua, infatti, ad “Affari Tuoi” è stata estratta la Sardegna e, contestualmente, la prima coppia di concorrenti apertamente omosessuali.

Nulla di male, diranno i più progressisti di voi, o semplicemente quelli a cui non interessa l’orientamento sessuale dei partecipanti al loro show serale preferito. Peccato che a “Tele Meloni” – com’è stata ormai stata soprannominata la Rai dopo il cambio del CdA e le nomine governative alla guida delle Reti di Stato – sia praticamente uno schiaffo in faccia alle politiche conservatrici (per non dire omofobe) dell’esecutivo. Un bacio tra due uomini, per festeggiare la vittoria di 30mila euro, al cospetto di 5 milioni e passa di telespettatori pari al 27.3% di share, è uno scandalo.

Come lo spieghi a chi non guarda questo programma #affarituoi pic.twitter.com/dZwDJWxgka — gåia con la å (@ashcoltami) March 30, 2024

All’inizio della puntata il 28enne della Sardegna e quello che poi ha rivelato essere il suo compagno da quasi 2 anni, Alessio, hanno detto di voler giocare fino alla fine e, nel corso della trasmissione, il sardo ha rifiutato le offerte di 38mila euro per due volte. “Premetto che per noi sono tanti soldi, siamo due ragazzi giovani, abbiamo dei progetti, tanti progetti, con questa cifra sarebbe un buon inizio, però ho voglia di giocare”.

L’unica opportunità offerta dal Dottore che il concorrente ha deciso di accettare è stata quella del cambio di pacco, scambiando il 12 con quello dal numero 11. Il motivo è affettivo: l'11 dicembre è infatti il compleanno della nonna del giovane, nonna Antonina detta Tina, a cui Gianmarco è molto legato, tanto che è stata lei a convincerlo a partecipare allo show e lo avrebbe anche accompagnato se fosse stata in condizioni di salute ideali.

A tre pacchi dal termine, con davanti a sé i montepremi di 300mila, 75mila e un euro, la coppia ha rifiutato ancora un assegno da 60mila euro. Uscito quello più sostanzioso, Gianmarco ha infine accettato 30mila euro offerti dal Dottore: “Questi soldi sono un paracadute – ha spiegato il ragazzo –. Sono molto tentato di andare avanti ma ci sono le spese, l’affitto da pagare”.

E alla fine, nonostante nel pacco 11 ci fossero i 75.000 euro, con qualche rimpianto ma anche la gioia di non essere tornato a casa a mani vuote, si è voltato verso il suo Alessio per scoccargli due affettuosi baci. Uno sulla guancia e uno sulla bocca. Tanto basta per riscrivere la storia del programma e per portare un raggio di luce (o un arcobaleno) nell’oscurantismo di Stato.