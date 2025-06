Non solo cantanti: Agnese Contini e il suono potente delle donne strumentiste

Raccontare se stessi (e le proprie emozioni) attraverso il suono. È questa la missione di Agnese Contini, classe 1989, compositrice e musicista salentina. Il suo percorso musicale comincia da bambina, nei pomeriggi trascorsi ad ascoltare la sorella maggiore esercitarsi al pianoforte e i vinili di Chopin, Debussy e Mozart che riempivano la casa.

Dopo "Bright", un brano che – racconta – “si rifà al concetto di luce e ombra”, è già disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo singolo "Fiori nell’arco", scritto in un momento di forte rabbia. “Bright è un brano più introspettivo, nasce dall'accettazione dei propri lati oscuri e di quelli luminosi. È una consapevolezza che si raggiunge col tempo. Mi sono ispirata a opere come quelle di Caravaggio, dove il contrasto tra luce e ombra è essenziale: ho fatto mia quella filosofia. Per me, si coglie la verità di una persona solo accettandone sia gli aspetti positivi che quelli negativi”, spiega la chitarrista.

Di tutt’altro tono Fiori nell’arco, che alterna tensioni armoniche a passaggi più ritmici: “Immagino la musica come un’arma benefica contro ogni forma di negatività, discriminazione o violenza. Il titolo riprende lo slogan pacifista degli anni ’60 ‘mettete dei fiori nei vostri cannoni’: è un modo per attribuire alla musica un forte valore comunicativo, un messaggio universale di speranza e resistenza”. E aggiunge: “Alla fine, la bellezza della musica strumentale è proprio questa: ognuno può interpretarla a modo suo. L’effetto che ha sulle persone è sempre diverso, ed è giusto così”.

Ma com’è fare musica strumentale nel panorama musicale del 2025?

“È qualcosa che si fa solo se la si desidera profondamente. Serve una sorta di venerazione per lo strumento. Io sono cresciuta con il mito della chitarra elettrica, poi sono passata alla classica e infine all’acustica. Ognuno trova il proprio modo di esprimersi attraverso le stesse sei corde. Per me, è stata una scelta istintiva e necessaria. Non è semplice, perché è un genere di nicchia e ne sono consapevole. Ma sto scoprendo che chi ascolta questi brani lo fa per passione, con attenzione sincera. E questo, in fondo, è il valore più grande”.

Un percorso, il suo, fatto anche di incontri e consapevolezze.

“Ho iniziato con una maestra di chitarra classica, appassionatissima: mi ha trasmesso l’amore per lo strumento. Ma crescendo, mi sono spesso confrontata con un ambiente musicale prevalentemente maschile, e il fatto di essermi fatta strada in questo contesto è qualcosa di cui vado orgogliosa. Le donne chitarriste ci sono, e sono felice di ascoltarle e poter dire ‘sono davvero brave’. Il problema è che nel mondo musicale si tende ancora a vedere la donna principalmente come cantante. Questo dipende anche da retaggi culturali: per molto tempo alle donne è stato assegnato un ruolo diverso, più legato alla famiglia, meno compatibile con l’impegno e il tempo che richiede lo studio di uno strumento. Oggi le cose stanno cambiando, ci sono più spazi, più libertà di scelta. E noi donne strumentiste, anche se in minoranza, ci siamo e ci facciamo valere”.

L’estate 2025 sarà per lei tempo di riflessione e creazione, ma anche di incontri dal vivo.

“Ho chiesto di fare solo date selezionate, in contesti intimi e tranquilli: sto lavorando al mio secondo album. Farò alcuni concerti nel Leccese, in particolare a Corigliano d’Otranto, e parteciperò a rassegne musicali dedicate alla musica d’autore e strumentale”.

Un nuovo progetto ancora in fase di definizione, ma con idee chiare.

“Ho già pubblicato diversi brani, ma il lavoro non è finito. Rispetto al primo disco, sto notando una naturale evoluzione: ogni musicista cresce, si trasforma. La mia è una continua ricerca del suono. In questo periodo sto studiando il banjo, e sarà presente nel nuovo album. È un’esplorazione diversa del ritmo, del timbro, che sta trasformando anche il mio modo di comporre”.

Una ricerca in divenire, personale e sonora, che si fa musica da condividere.