Alberto Matano ha sposato il suo compagno Riccardo Mannino a Labico, poco fuori Roma, nel resort di Antonello Colonna. Una cerimonia intima, all’aperto, officiata da Mara Venier, amica di vecchia data del giornalista e conduttore televisivo, nello stesso giorno in cui il Pride ha invaso le strade di Roma. Una data, quindi, non casuale ma un inno all’amore. Il loro, il conduttore de La Vita in Diretta, ha voluto proteggerlo a lungo dall’esposizione mediatica. Su Riccardo Mannino fino a pochi giorni fa aleggiava il mistero. Ora invece sappiamo che lo sposo ha 55 anni, sei in più del compagno, ed è un avvocato cassazionista.

Vestita con un tailleur azzurro e fascia tricolore, la conduttrice e attrice Mara Venier ha raccontato di quando è stata lei a chiedergli, appena due mesi fa, “Perché non vi sposate?“. E ancora, ha continuato Mara Venier in un video condiviso via social dagli invitati, “Mi sono seduta con loro, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data“. A portare gli anelli, sabato 11 giugno, sono state le nipotine di Matano e Mannino, poi un lungo abbraccio. Sulle note di Abbracciame, cantata da Andrea Sannino.

La rivelazione

La conferma era arrivata nei giorni scorsi: Alberto Matano convola a nozze con lo storico compagno. “Il giornalista del Tg1 e conduttore de La vita in diretta si sposerà con il compagno di sempre, Riccardo, e a officiare le nozze sarà Mara Venier, storica amica del giornalista” ’, secondo quanto aveva svelato il magazine Chi. “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo” aveva confermato subito dopo il 49ennne precisando “le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva”. E così è stato

Matano ha sempre scelto di tenere riservata la sua vita personale, ma nello scorso autunno, trattando il tema dell’omofobia, il conduttore aveva detto: “L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione”. Frase che è arrivata dopo la bocciatura del Ddl Zan al Senato. Sull’orientamento sessuale del giornalista in questi anni sono tantissime le voci che si sono rincorse, ma lui non ci è andato dietro e ha mantenuto un grande riserbo sulla questione. La sua vita privata, ha sempre detto, che non doveva essere oggetto di attenzioni morbose.

“Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove non esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti” ha detto il conduttore in una recente intervista, precisando a proposito del suo passato: “Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto”.

“Ancora oggi, nonostante tutto, l’orientamento sessuale può condizionare una carriera. Le categorie sono molto pericolose e certi pregiudizi ci sono sempre, come un rumore di fondo” sostiene Matano. Ma la missione di un giornalista, dice il 49enne, è proprio quella di “scendere in campo per difendere dei diritti. Quando si parla di cose che la gente vive sulla propria pelle, è il momento di intervenire. Troppe persone si ergono a giudici delle vite altrui”.

La giornata

Pomeriggio e serata molto movimentata nella tranquilla campagna della cittadina in provincia di Roma, per l’unione civile tra il giornalista conduttore Rai Alberto Matano e il suo compagno, l’avvocato Riccardo Mannino, presso la tenuta resort di Antonello Colonna il famoso cuoco della zona. Cerimonia civile officiata dall’amica Mara Venier, alla presenza degli ufficiali di anagrafe e del sindaco di Labico Danilo Giovannoli, in mezzo a vigneti, uliveti e campi di grano, dove c’è stato anche l’aperitivo e la cena all’aperto. Sono arrivati a Labico molti politici, dirigenti Rai, colleghi giornalisti, Eleonora Daniele col marito Giulio Tassoni, Raoul Bova con la compagna Rocio Munoz Morales, Claudio Santamaria con la sua Francesca Barra e la loro bambina, gli onorevoli Nunzia De Girolamo col marito Francesco Boccia e molti altri vip. Ingente e molto agguerrito il cordone di sicurezza davanti e nei pressi del resort, con decine di bodyguard che hanno tenuto a distanza i paparazzi presenti, con momenti di forte tensione, per non far riprendere nulla della cerimonia e della cena.