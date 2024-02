Andrea Delogu: "Dieci anni in analisi. Ho fatto i debiti, ma mi sono salvata"

Andrea Delogu e la salute mentale

Dopo il cinguettio, una valanga di affetto (e disinformazione)

L’altro anniversario della 'rossa'

”. Parole di, la rossa conduttrice televisiva e radiofonica che ha da poco festeggiato due anni d'amore con il fidanzato. E che evidentemente non ha finito gli anniversari da celebrare. Tanto che, come fa sapere la stessa Delogu via social, in questi giorni soffia anchesulla torta di compleanno della sua analisi, in un percorso lungo in cui ha cambiato tre psicologi. “L’unica strada per salvarmi” sono ancora le parole della conduttrice.La 41enne originaria di Cesena, al momento al timone del programma “Tim Summer Hits” su Raidue insieme a Nek, racconta ai fan di questo anniversario – i 10 anni di analisi – senza nascondere che è stato, sia dal punto di vista umano che economico.E non fa mistero del fatto di aver dovuto cambiare diversi professionisti prima di trovare quello più adatto a sé. Così come non nasconde di aver sostenuto. Eppure, malgrado tutto, si sarebbe trattato di una scelta più che giusta. “In questi giorni” scrive Delogu su Twitter. “Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”.Il decennio passato in analisi non è certo una sorpresa per i fan della ‘rossa’. Già in passato, intatti, Delogu aveva raccontato le sue esperienze legate alla psicoterapia . “Sarà che ho avuto un’infanzia decisamente diversa da quella della maggior parte degli altri bambini. Sarà anche che sono da sempre fan di Woody Allen e ho visto tutti i suoi film. Fatto sta che l’idea di andare in analisi ha iniziato a frullarmi in testa molto presto” scriveva nel 2016 .Tanti i commenti al post di Andrea Delogu. C’è chi fa sapere di avere appena concluso un percorso di 5 anni: “Stupendo. Io lo faccio a breve” replica la conduttrice, “siamo in chiusura ma con il lavoro che faccio mi tengo sempre il contatto in rubrica”. C’è chi, invece, sottolinea che quelli per la psicoterapia sono stati “i soldi meglio spesi”.Il tweet della conduttrice, al di là dei messaggi d’affetto, ha aperto un vero e proprio dibattito sul tema. E la stessa ‘rossa’, sempre tramite un cinguettio sottolinea come al giorno d’oggi ci sia ancorariguardo l'analisi. "Quanta disinformazione sull'analisi. Molto bene, cioè, no, non molto bene” il post della conduttrice.Dal dibattito social si evince che in alcuni contesti geografici e culturali l'idea di un sostegno psicologico non è più un. Ma in Italia il grosso dell'opinione pubblica è ancora portato a pensare che si va dallo psicologo se si ha un. E, si ha un problema serio solo se si è malati di mente , altrimenti si hanno tempo e soldi da perdere.Un utente, infatti, scrive: “Psicologo: la cosa più inutile del mondo”. Un altro dice: “Io mi domando a cosa serve l'analisi a persone che sono belle, famose, realizzate, star della tv, che partecipano a party esclusivi e che non hanno problemi di soldi (…). Prova la vita ‘normale’ e poi ne parliamo!”.L’11 luglio scorso Andrea Delogu ha festeggiato un altro anniversario:con il modello 23enne Luigi Bruno.“2 anni, giorno per giorno. 2 anni., per fortuna” ha scritto la conduttrice a corredo di una foto mentree di un video mentre la coppia si abbraccia al concerto di Tiziano Ferro . Insomma, dalle parole della ‘rossa’ si capisce che la relazione procede a gonfie vele nonostante la differenza d’età . I 17 anni di differenza, per entrambi, non sono un problema. Ma non mancano le critiche che, però, la coppia rispedisce puntualmente al mittente.A quantecon frasi del tipo “Non starei mai con uno che potrebbe essere mio figlio”, la conduttrice è solita rispondere senza giri di parole. “Ma io mi chiedo, se tuo figlio si innamorasse di una più grande e in gamba, non saresti contenta? I giovani invece non fanno caso alla differenza anagrafica: quando Luigi mi ha portato tra i suoi amici, nessuno si è stupito di vedermi con lui. Molti suoi coetanei stanno con donne più grandi” le parole di Delogu.