Conto alla rovescia iniziato: Aurora Ramazzotti condivide la sua gravidanza con i suoi follower e si dice pronta a mettere al mondo la sua creatura. Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora (26 anni) da quando ha rivelato la sua gravidanza ha annunciato anche di essere protagonista di un progetto per le donne in dolce attesa: “Il programma inizia adesso e si concluderà dopo la nascita di mio figlio”, ha detto rivelando di aspettare un maschietto di cui ancora non conosciamo ufficialmente il nome (i rumors parlando di Niccolò), frutto dell’amore per il coetaneo Goffredo Cerza.

Entrata ora nel nono mese, l’influencer ha deciso di fare una bella carrellata di foto che raccontano l’evoluzione del suo pancione dal primo mese ad oggi, fino all’ultima foto che la ritrae in leggins e reggiseno. E si è lasciata andare a qualche considerazione circa la gestazione. La figlia di Michelle Hunziker ha via via raccontato come stesse vivendo questi mesi di gravidanza: “Ho attraversato le montagne russe per i primi mesi, altalenando terrore e incomprensibili sensazioni di spaesamento, per poi ritrovare una forza quasi senza precedenti nel secondo trimestre fino ad arrivare a ora, il momento in cui si è più vicini che mai al traguardo (il tempo scade a fine marzo, ndr) – scrive sui suoi profili social – ma che ancora si fa fatica a realizzare veramente”.

Per la ventiseienne, fare movimento e attività fisica è importante. “In tutto questo lo sport continua ad essere il mio luogo sicuro a cui tornare quando i pensieri si fanno troppo rumorosi e le insicurezze compagne inevitabili di vita” confida ai fan annunciando il nuovo progetto.

“Il parto non mi spaventa”

A chi le domanda se il parto imminente la spaventa, Aurora risponde con tranquillità, sottolineando di non essersi ancora resa pienamente contro dell’evento a cui andrà incontro: “Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all’ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano. Questo per dirti che forse posso avere paura dell’idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente”. Come ultimo elemento, la futura mamma ha condiviso la scelta di mettere pausa l’allenamento per via di un pancia sempre più presente e quindi la necessità di stare a riposo. Non una scelta facile perché è da sempre stata un’amante dello sport.

Auguri & critiche

In quanto a chi la critica dicendo che sfoggia il pancione con esibizionismo, Aurosa risponde: “Prima vi davo fastidio io sola, poi la mia gravidanza. Quando nascerà invece vi darà fastidio qualcos’altro. Forse il problema siete voi”.

Per Aurora e Goffredo si tratta del primo figlio. L’annuncio di gravidanza è arrivato a settembre, attraverso un video registrato dal fidanzato Goffredo, marketing manager e business analyst con cui fa coppia da sei anni. Ad ottobre il “gender reveal party”, alla presenza di mamma Michelle e papà Eros, sempre più vicini anche grazie alla lieta notizia. E ancora le cene con i suoceri per approfondire la conoscenza. Infine tra qualche settimana sarà tempo di appendere il fiocco azzurro alla porta. Aurora è da anni in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne, contro le discriminazioni di genere e in prima linea nella mobilitazione a favore della body positivity. Molto social, la ventiseienne ha anche condiviso nelle stories la gravidanza, diventata davvero social, in cui non sono mancati gli interventi di Eros e Michelle, presto nonni.

Goffredo Cerza, il futuro papà e compagno di Aurora, dopo la laurea in Economia a Londra è diventato business analyst: originario di Roma, il futuro papà si è laureato in ingegneria a Londra e ora lavora come marketing manager e business analyst a Milano, per stare vicino a pieno alla compagna durante i mesi di gravidanza. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2017, grazie all’amica in comune Sara Daniele, che abitava proprio nella capitale inglese.