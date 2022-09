La cicogna arriva sui social. Così è per molte vip e così è stato per la showgirl, conduttrice e modella Aurora Ramazzotti (25 anni) che, proprio in queste ore, ha ufficializzato la notizia di essere in dolce attesa su Instagram.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aspetta dunque un bambino, come del resto già si vociferava da qualche settimana. Le voci hanno iniziato a circolare alla fine dell’estate, soprattutto quando il settimanale di gossip “Chi” ha pubblicato un servizio su una possibile novità di questo tipo nella vita di coppia della figlia di Eros. Ora non sono più soltanto voci, perché la notizia che tanto si attendeva è ufficiale: Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza metteranno su famiglia. Il fidanzato di Aurora, dopo la laurea in Economia a Londra è diventato business analyst, ma quel che che più conta per la coppia, presto diventerà papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

I due ragazzi hanno deciso di affidare la definitiva rivelazione della gravidanza alla rete e lo hanno fatto attraverso un video molto simpatico. Prima è stata Aurora a pubblicarlo sulla sua pagina social, ma subito dopo lo ha rilanciato anche Goffredo Cerza sul suo profilo. Da molto prima dell’estate si vociferava dell’arrivo di un possibile bebè, fin da quando i due si sono messi insieme, nel 2016. Una relazione che dura da anni e che è più solida che mai, cementata ora anche da questa lieta notizia. A dirla tutta, che una lieta notizia di questo tipo era oramai alle porte, era nell’aria, nonostante ogni illazione fosse sempre stata respinta al mittente. I due ragazzi hanno voluto aspettare il momento più giusto per rendere pubblico questo loro momento così privato.

Perché dirlo solo adesso? È Aurora stessa a chiarirlo nel suo post ai follower, precisando che ha scelto la linea del massimo riserbo persino con i suoi contatti più stretti. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – si legge nella didascalia che accompagna il video, corredata dall’icona della mani giunte – Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

Ovviamente in un baleno la notizia è diventata virale. Dopo la pubblicazione del video il profilo di Aurora si è subito riempito di commenti di amici e follower, di felicitazioni, di auguri, dei tantissimi che stanno facendo i complimenti alla coppia. Aurora è da anni in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne, contro le discriminazioni di genere e in prima linea nella mobilitazione a favore della body positivity. Aurora ha anche condiviso nelle stories alcuni momenti del backstage del video che spopola. Per una gravidanza che si annuncia davvero social, in cui non sono mancati gli auguri anche a Eros e Michelle, presto nonni.