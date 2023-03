Aurora Ramazzotti è diventata mamma. È nato il piccolo Cesare. E’ la stessa neomamma a dare l’annuncio via social postando su Instagram il primo scatto del bebè: una tenera foto formato polaroid in bianco e nero dove si vede soltanto il pugnetto chiuso del piccolo contro quello del papà, Goffredo Cerza. E insieme alla foto, dove si scopre anche il nome del nuovo arrivato in casa Ramazzotti perché il 27enne originario di Roma mostra con orgoglio il braccialetto dell’ospedale con la scritta “Papà di Cesare“. Nel post, invece, la neomamma accompagna le foto con una tenera didascalia: “Best friends forever”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha documentato ampiamente la sua gravidanza via social condividendo tanti momenti con i fan. E anche oggi, 30 marzo, la 26enne ha deciso di coinvolgere i suoi seguaci (su Instagram ha un esercito di 2,5 milioni di follower) in questo momento davvero speciale. E il post, che sta facendo il giro del web, si arricchisce di minuto in minuto di felicitazioni e congratulazioni. Da Elettra Lamborghini a Beatrice Valli passando per Levante e Giulia Salemi. Anche Tommaso Zorzi, caro amico di Aurora, che da subito si è definito ‘zio’ del bebè scrive: “Non puoi capire l’effetto che mi fa. Che meraviglia amore”, aggiungendo un grande cuore rosso.

Ovviamente i nonni (più giovani) e famosi del momento sono al settimo cielo. “Con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita, benvenuto Cesare” fa sapere con una storia Instagram Michelle Hunziker, che non vedeva l’ora di conoscere il nipotino. Che al parto di Aurora Ramazzotti mancasse ormai poco lo aveva fatto capire lei stessa, condividendo le ultime foto con il pancione e diversi post ironici sulla sua gravidanza, percepita come infinita non solo dai follower ma anche da lei stessa. A sdrammatizzare, invece, ha sempre pensato mamma Michelle. “Mia figlia è tutta bebè”, scriveva solo pochi giorni fa, emozionata come non mai. Adesso Cesare è arrivato, e la gioia è indescrivibile.