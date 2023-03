Bianca Atzei mostra “il segno più bello” lasciato sul suo corpo. La cantante Bianca Atzei (pseudonimo di Veronica Atzei), 35 anni, è diventata mamma per la prima volta lo scorso 18 gennaio. Noa Alexander, questo il nome del piccolino avuto dal compagno Stefano Corti, è diventato il centro della sua vita: non passa giorno che l’interprete di “Ora esisti solo tu” non condivida foto e video insieme al figlio. Nelle ultime ore, anziché un’immagine del bimbo, ha pubblicato un selfie che, però, racchiude tutto l’amore di una mamma per un figlio.

La cantante, infatti, si mostra per la prima volta dopo il parto in lingerie, dedicando un pensiero al suo bimbo a cui scrive: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”. Nei due selfie scattati davanti allo specchio si nota la cicatrice del parto cesareo sulla pancia come anche la splendida forma della neomamma a cui il compagno Corti rivolge il suo ironico commento “se non ti copri chiedo il mantenimento”. Tanti anche i commenti dei fan e delle mamme che ripercorrono la loro esperienza post partum. Tra i vari commenti c’è pure quello della modella Elisa D’Ospina: “Cicatrici che profumano di vita”.

Ed è proprio così anche per la cantante che, a differenza di molte donne, sta accettando con grande serenità il cambiamento del suo fisico. “Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male” scrive la neo mamma in una storia Instagram. E aggiunge: “Ma da quel taglio hai potuto dare luce a una nuova vita e solo una donna può capire un’altra donna che diventa mamma”.

La gravidanza, per la Atzei, è stata una sorpresa gioiosa. Da tempo, infatti, desiderava un figlio, un desiderio diventato ancora più forte dopo il dramma dell’aborto spontaneo avvenuto nell’ottobre 2021. Così la gravidanza che ha portato alla luce il suo primogenito è stata documentata e condivisa con i fan fino dall’inizio, dalla scoperta di essere incinta fino ai momenti difficili in questi nove mesi, passando per la rivelazione del sesso del nascituro. Nell’ultimo periodo, quello prima delle feste di Natale, la cantante aveva passato alcuni giorni in ospedale per via di una polmonite, che l’aveva costretta anche a trasfusioni. Per fortuna poi l’allarme era rientrato e la cantante aveva passato le vacanze a casa, insieme al compagno, aspettando l’arrivo del bimbo.