Billie Eilish, l’impegno ambientale e la replica ai critici: “Altre star pensano solo ai soldi”

"Faccio di tutto per essere sostenibile, mentre altre star pensano solo alle vendite, ai numeri e ai guadagni”. Che Billie Eilish non sia solo un prodigio della musica ma anche molto attenta a questioni sociali, come ad esempio quella per l’ambiente, è cosa ormai risaputa. Ad appena 22 anni è la più giovane artista ad aver vinto due Premi Oscar (per la miglior canzone originale grazie a “No Time to Die” e “What Was I Made For?”), con due dischi all’attivo colleziona ogni mese oltre 65 milioni di ascolti solo su Spotify, e gran parte dei suoi brani superano agilmente i due miliardi di stream.

Insomma la ragazza di Los Angeles non ha certo bisogno di farsi pubblicità ed è per questo che non si nasconde quando invece c’è da muovere una critica ad alcuni colleghi musicisti che giocano molto sulle varianti dei loro album per accaparrarsi ulteriori vendite, in barba all'impatto che queste mosse hanno sull'ambiente. Le dichiarazioni fatte in un’intervista a Billiboard da Billie Eilish, infatti, non sono piaciute ai fan di altri artisti, in particolare ai cosiddetti Swifties, i seguaci di Taylor Swift.

I commenti alle dichiarazioni di Billie Eilish

Lo sfogo su Instagram

La cantante è intervenuta sui social per difendersi dai commenti poco entusiasti: “Ok, sarebbe fantastico se la gente smettesse di mettermi le parole in bocca e leggesse davvero quello che ho detto nell'articolo di Billboard – ha scritto in un’Instagram Story –. Non stavo parlando di nessuno nello specifico, si tratta di problemi sistemici dell'industria e quando si tratta di variant, molti artisti le rilasciano – inclusa me! e questo lo dico chiaramente nell'articolo. La crisi climatica è ora e riguarda tutti noi che siamo parte del problema e dovremmo cercare di fare di più”.

In sostanza l’autrice di “Bad guy” ha detto a Billboard che non è d'accordo sul che i “più grandi artisti del mondo” facciano “sprechi” cambiando forma (in copertine, riedizioni e vinili ad esempio) ai loro dischi per far sì che i fan continuino a “comprarne altri”.

E per essere chiari, Billie non ha citato nessun artista per nome. Ecco la dichiarazione come riportata nella rivista:

“Viviamo in un'epoca in cui, per qualche motivo, per alcuni artisti è molto importante creare ogni sorta di vinile e confezione diversa, che fa aumentare le vendite e i numeri e fa guadagnare loro più soldi. Non riesco nemmeno a esprimere quanto sia dispendioso. È proprio davanti ai nostri occhi e la maggior parte delle persone riesce a farla franca e lo trovo davvero frustrante, in quanto sono una persona che fa di tutto per essere sostenibile e per fare del suo meglio e cerca di coinvolgere tutti i membri del suo team in questa pratica (di sostenibilità) - e poi alcuni dei più grandi artisti del mondo fanno 40 confezioni diverse di vinile che hanno una cosa unica solo per farti continuare a comprare. È irritante per me che siamo ancora a un punto in cui ci si preoccupa così tanto dei numeri e di fare soldi… e sono tutti i tuoi artisti preferiti a fare quella merda”

Soprattutto l’ultima frase, però ha punto sul vivo i fan dell’altro grandissimo idolo femminile della musica, Taylor Swift, perché sono famose le sue molteplici variant dei suoi album, tanto che dopo l’uscita dell’articolo su Twitter si è scatenato un putiferio. Peccato che la stessa Billie Eilish sia stata la prima – come ammette lei stessa nello sfogo sui social – ad aver pubblicato ben otto diverse versioni in vinile di “Happier Than Ever”, il suo secondo disco. Solo che, a differenza di quelli che si trovano comunemente in vendita, stampati in materiali vergine e prodotti in resina di plastica, si trattava di vinili interamente realizzati in materiale riciclato e venduti in confezioni fatte con zucchero di canna.

L’impegno per l’ambiente ereditato dalla mamma

Figlia di Patrick O’Connell e dell’attrice e sceneggiatrice di teatro Maggie Baird, la 22enne ha ereditato proprio dalla madre l’attenzione e l’impegno nelle battaglie per l’ambiente e il clima. Già qualche anno fa, pur giovanissima, Billie ha voluto manifestare questa sua vocazione attraverso la sua musica, come ad esempio nel videoclip di “All The Good Girls Go To Hell”, in cui invitava tramite YouTube i suoi fan a partecipare agli scioperi globali. Ancora, nel 2020, anno in cui la madre ha fondato la società Support + Feed, con lo scopo di mitigare il cambiamento climatico e aumentare la sicurezza alimentare incoraggiando l’uso e l’accessibilità di alimenti a base vegetale, l’artista ha inviato ai leader di tutto il mondo una lettera intitolata “Face the Climate” in cui chiedeva di smetterla di minimizzare la crisi climatica evidentemente grave. Nello stesso anno la madre ha fonda .

Ha poi contribuito a lanciare e finanziare il progetto di decarbonizzazione dell’industria musicale di REVERB, applicando in concreto questi principi nell’organizzazione nel suo tour “Happier Than Ever” del 2022, in cui sono stati risparmiati ben 8,8 milioni di litri d’acqua servendo pasti a base vegetale per gli artisti e la troupe. E ancora, come personaggio pubblico, sono firmate da lei le versioni ‘attente all’ambiente’ delle Nike Air Force 1 in pelle nabuk vegana realizzata con l’80% di materiali riciclati e il 100% di poliestere riciclato e della classica borsa Gucci Horsebit del 1955 in Demetra, un’alternativa vegana alla pelle realizzata con il 75% di materie prime di origine vegetale.

Insomma se “la crisi climatica minaccia tutti noi, ora – ha dichiarato Eilish nell’intervista tanto contestata a Billiboard – possiamo impegnarci a fare del nostro meglio” per contrastarla. Prendetelo come un invito, più che come una critica.