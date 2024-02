Britney Spears e Sam Asghari divorziano dopo 14 mesi: lei lo avrebbe aggredito

La vicenda

Le liti con Asghari

Il matrimonio

Divorzio numero tre per Britney Spears

Dopo soli quattordici mesi di matrimonio Britney Spears si sono. A confermarlo è la rivista People secondo la quale il modello 29enne avrebbe chiesto il divorzio . Per il momento i diretti interessati hanno scelto di non commentare la vicenda, ma il sito americano dà per certa la definitiva rottura tra la popstar e il marito."Sono separati ed è meglio per Britney" ha spiegato alla stampa americana una fonte vicina all'ex coppia coppia. Asghari avrebbe chiesto il divorzio e sarebbe tornato a vivere a casa sua dopo aver lasciato la villa che la coppia condivideva. Ma non è tutto. Al centro del contendere ci sarebbeche l'attore ha firmato con Britney Spears: stando a quanto riportato da Page Six, infatti, l'uomo starebbe minacciando di rilasciare una serie di informazioni " straordinariamente imbarazzanti " sulla popstar se questo documento non verrà rinegoziato. La 41enne sarebbe corsa ai ripari e avrebbe aggiunto alla sua squadra legale l', famosa divorzista delle star, che le era stata già accanto nel 2008 durante la separazione dal suo ex marito Kevin Federline per la custodia dei loro due figli, Sean Preston, che ora ha 17 anni, e Jayden, ora 16enne.A quel tempo, un giudice dispose che Spears dovesse pagare a Federline, 45 anni, 20.000 dollari al mese per il mantenimento dei bambini. Wasser dichiarò che la sua cliente era soddisfatta della sentenza e aveva detto ai giornalisti: "Britney sta andando alla grande. È con i suoi figli in questo momento".In realtà, Tmz aveva già riportato alcuni mesi fa la notizia di una presunta crisi tra Britney e Sam. Leall'interno della coppia erano sempre più frequenti e inoltre la cantante avrebbepiù volte fisicamente durante le loro accese discussioni. In aggiunta a questo, la scenata in un ristorante avvenuta lo scorso gennaio e le accuse dialla bodyguard di un cestista americano, sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso, allontanando definitivamente il modello dalla moglie.Britney Spears e Sam Asghari si erano conosciuti nel 2016 sul set del video musicale "Slumber Party", dove il modello iraniano aveva ottenuto una parte. Da quel momento i due non si erano più lasciati. La donna era nel pieno della sua battaglia per, ottenuta nell'autunno del 2021, e Sam le era rimasto accanto con dedizione. Dopo la vittoria in tribunale , la popstar e il compagno avevano annunciato le nozze in un post provocatorio su Instagram con tanto di anello e dito medio alzato. Poi, poco prima del "sì", i due avevano svelato di avereche aspettavano e nel giugno 2022 si erano uniti in matrimonio.Il loro matrimonio era il primo per il 29enne Asghari e il41enne. Britney, infatti, nel 2004 è convolata a nozze con l'amico d'infanzia, ma l'unione è durata meno di tre giorni. Sempre nel 2004, la donna ha poi sposato il ballerino, con il quale ha avuto due figli: Sean, 17 anni e Jayden James, 16 anni. Adesso la 41enne dovrà affrontare un altro divorzio anche se Tmz fa sapere che i "documenti non sono stati ancora archiviati", ma gli atti dovrebbero essere presentati nei prossimi giorni. Dal punto di vista economico, la popstar ha un accordo prematrimoniale che protegge il suo. Ma il sito americano riferisce che potrebbe esserci comunque una sorta di buonuscita: "La probabile fine del matrimonio sarà un assegno da Britney a Sam che sistemerà le cose, almeno finanziariamente".