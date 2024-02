Chi è Chanel Dilecta, la rappresentante dell'Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2022

Chi è Chanel Dilecta

Il brano “Bla Bla Bla”

E’, con il brano “”, la rappresentante dell’Italia alloche si svolgeall’arena Demircian di Erevan in Armenia , Paese vincitore dell'edizione del 2021 con la cantante Maléna.Dopo il grande successo dell’ Eurovision Song Contest del maggio scorso da Torino , anche ladella popolare competizione canora europea si può seguire in tv: l’evento va in onda, in(e Raiplay) a partire dalle, con la conduzione in italiano di Mario Acampa e Francesca Fialdini. A commentare la diretta del festival europeo riservato ai cantanti sotto i 14 anni, ci saranno anche Gigliola Cinquetti , Rosanna Vaudetti e gli Eugenio in Via di Gioia Con “”, lo slogan di questa ventesima edizione, lovede quest’anno la partecipazione, oltre all’Italia, di Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina. Ale canzoni saranno le giurie di esperti di ciascun paese in gara e il pubblico a casa. In Italia si potrà sosteneree la sua canzone votando gratuitamente fino asul sito della manifestazione https://junioreurovision.tv/.Laallo Junior Eurovision Song Contest 2022 è. La ragazza ha 13 anni e vive a Thiene in provincia di Vicenza. Frequenta la scuola secondaria di primo grado e nel tempo libero si diverte anche a, cucinare, risolvere cubi di Rubik e giocare con il suo cane. La sua passione per la musica parte da lontano: aha iniziato a studiare canto, danza classica e moderna e pianoforte, anche grazie all’aiuto della madre, cantante lirica. Chanel Dilecta è, infatti, figlia d’arte: la mamma è, soprano di lungo corso nata in Lettonia, pianista e docente di canto. Oltre a trasmetterle l’amore per la musica, ha trasferito alla giovane artista anche quell’attitudine tipica di chi sacon la grazia e il mestiere che appartiene solo a pochi.Allo Junior Eurovision Song Contest 2022,rappresenta l’Italia con il brano “” che porta un messaggio molto chiaro sui temi della pace , della crisi climatica , dell’inclusione e del rispetto. Sono questi, infatti, gliche chiedono di rispondere insieme e con ialle sfide del presente. Il brano ricorda che le(spesso fatte dagli adulti) vanno mantenute sempre e che le parole non vanno banalizzate mai, altrimenti a restare sarà soltanto un vuoto, un “bla bla bla”. “È la richiesta di noi ragazzi di impegnarsi a rendere concreto ciò di cui parlano peri” racconta la giovane artista in un’intervista.Il brano "" con il quale la talentuosa tredicenne di Thiene rappresenterà il nostro Paese, porta la firma di un team autoriale tutto legato all’, che sovrintende alla partecipazione italiana: musica di, ormai abitudinario del concorso, testo di Fabrizio Palaferri, altro autore di diversi brani per l’Ialia, di Carmine Spera e Angela Senatore, quest’ultima coinvolta nell’ambito del. Il brano è edito da Rai Com Edizioni Musicali.si è occupata della scelta della giovane interprete e del brano, della registrazione della canzone e realizzazione del videoclip.