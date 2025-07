Estetica dark, energia da rave e vibe queer: la notte visionaria del Circo Nero

Libertà, gioia, anarchia creativa, poesia, felicità. Il Circo Nero Italia non è un format come tutti gli altri. Nasce a Firenze nel 2007 dall'amore per il magico e struggente mondo del circo, nonché dalla folgorazione per il film Freaks di Tod Browning del 1932, un vero inno quasi teatrale alla tolleranza. E, proprio della tolleranza , dell'allegria e dell’inclusione , il Circo Nero Italia fa la sua bandiera, rivisitando con il ritmo giusto, con stile e inventiva il mondo del nightclubbing in chiave di un moderno e cosmopolita spirito circense, che va al di là dei generi e delle convenzioni. La mission del collettivo coordinato da Duccio Cantini è portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, per questo scatena l’estro dei suoi giocolieri, di ballerine e ballerini, di performer, acrobati, drag queen, personaggi di fiabe noir, anime, antieroi splatter, mangiafuoco e artisti di ogni genere. Circo Nero Italia fa scatenare party notturni o eventi all'aperto, in città e pure in provincia.E, con party stracolmi di performance che colpiscono al cuore, fanno divertire, sognare e riflettere chi vi partecipa, trasportandolo in altre dimensioni.

Duccio, come mai definite il vostro show evolutivo?

“Perché è in continua evoluzione e, al tempo stesso, dobbamo fare conti con la difficoltà che il pubblico non parla più: i giovani comunicano poco fra sé e con gli altri, per questo scendiamo noi giù dal palco per coinvolgere, per scuotere la gente con il nostro diretto entertainment, per condividere anche semplicemente una foto, un sorriso, una pacca sulla spalla. A volte c'è un po’ di imbarazzo, ma se siamo bravi lo superiamo di slancio”.

Quali sono i personaggi del Circo Nero Italia che piacciono di più?

“Passiamo dai grandi classici, quindi dall'omo forzuto al domatore, dal clown (che nel nostro caso è il rivisitato in chiave rock) alla donna di ferro, alla donna caramella, dal mangiafuoco alla donna giostra. Cerchiamo sempre di avere sempre qualche carta sorpresa”.

Le location infuiscono negli show?

“Certo, i luoghi cui facciamo la serata, ma anche il committente sicuramente sono importanti. Io, come allenatore, né più né meno devo cercare di bilanciare il cast tra le persone più dinamiche a quelle con un aspetto scenografico spiccato, magari mettendo nella stessa serata in pista una drag queen più bella, ma più statica con artisti più dinamici. Dobbiamo cercare di avere tanti frecce al nostro arco e quindi affascinare e stupire con una rappresentanza davvero variegata sia il pubblico maschile, che quello femminile. Vanno forte igli acrobati e gli artisti del fuoco che sono veramente tutti giovani, belli, spesso palestrati e sanno giocare molto bene le loro carte spettacolari, ma in generale la parole d'ordine è equilibrare, avere una giusta dose di un po' tutti i look”.

Circo Nero Italia

Il tutto in chiave e in un'atmosfera un po' dark?

“Il nome ci precede, quindi il nostro è sempre uno show attuale, rivisitato in chiave dark, ma non troppo. Abbiamo scelto di chiamarci Circo Nero, perché il nero è il colore della notte, è legato al mondo notturno. Nel nostro universo, a dire il vero, c’ è un'alternanza continua e incalzante tra luce e ombra: è fondamentale questo passaggio. Bene quindi il buio, il nero, ma poi anche quello sprazzo d’oro, di argento, che ci fa ricordare il circo, che accende di luce la diversità.

A proposito siete impegnati a portare avanti tematiche LGBTQ+ ?

“Per noi la sensibilità LGBTQ+ è una cosa preziosa. Siamo sempre stati sensibili alle loro tematiche e aperti ai loro argomenti, alle loro rivendicazioni. Nel nostro team abbiamo tutto il parterre possibile di sensibilità, ma al tempo stesso nella nostra squadra e nel nostro team a fare la differenza sono la bravura e la professionalità. Poco importa quindi il sesso o comunque l’orientamento sessuale che si può avere: è insomma importante avere qualcosa da raccontare e bisogna farlo bene. Questa è la chiave. Poi noi siamo attenti al mondo che cambia, e siamo inclusivi con tutti perché lo siamo di natura e quindi siamo decisamente vicini al popolo LGBTQ+, sensibili ai diritti di ogni forma di diversità” .

Come è cambiato il modo di divertirsi la notte?

“Sono cambiati principalmente l'aspetto musicale, quello relazionale e quello danzereccio. Prima si sceglieva il locale andando molto spesso alla ricerca di un dj speciale o di una tipologia di musica. Andavamo nei posti che ci offrivano quello che ci piaceva, ora invece i giovani vogliono sentire in discoteca specialmente la musica che passa la radio e magari cantare queste canzoni, come se fosse un live. Non c'è più chi fa un'ora, due ore di macchina per andare a sentire il sound particolare di una disco e, in generale, c'è molto meno voglia di musica da discoteca. A questo si assomma la difficoltà da parte dei giovani di oggi a relazionarsi fra loro e persino a ballare. Le nuove generazioni non ballano più o quasi, vanno meno nei club, ma molto spesso, quando sono in un locale, si limitano a guardarsi intorno e hanno difficoltà a interagire tra di loro”.

Ma, la musica techno va ancora o no?

“Si, ma in modo molto più limitato rispetto a prima che aveva delle grosse sacche di gradimento, grandi bacini di diffusione. Ora vanno per la maggiore solo alcuni artisti, non c’è più il boom di un tempo e la musica elettronica si ascolta molto solo nei festival. I club specializzati in house music e techno stanno scomparendo e la discoteca è diventata praticamente un luogo di ritrovo”.

E’ insomma cambiato l'approccio?

“Negli anni 80, ma anche prima, era impensabile non passare un weekend in cui non ci fosse, ogni venerdì o sabato, il passaggio dei giovani in discoteca. Dopo un drink al pub o al bar si andava in discoteca e il passaggio finale era quello. Ora non è più così e dobbiamo farci conti”.

Che tipo di musica c’è nelle vostre feste?

“Il sound è cambiato molto, prima si diceva che andava per la maggiore il commerciale, ora non esiste più il termine, ma comunque siamo passati dalla sonorità più latina a dare spazio anche in parte ai giovani artisti nostri, che variano dal cantautorato indie alla trap, dal rap all’urban. I ragazzi conoscono perfettamente le parole delle canzoni e amano cantarle, come se fosse un concerto. Nelle nostre serate imperversa alla consolle Biba Dj, un pratese che è una colonna di Radio Nostalgia e seleziona anche tanta musica italiana nelle sue scalette”.

Che tipo di rapporto avete con i social?

“Personalmente, li uso poco. Non li amo, ma indubbiamente fanno parte del nostro . Alla lunga sono comunque una droga. Se non li sappiamo utilizzare in maniera corretta si rischia di fare la cosa sbagliata. Per noi del Circo Nero la cosa più importante sono le serate, ritrovarsi, fare le trasferte, prendere la macchina, fare magari 2, 3, 4 ore di viaggio insieme, prendere il caldo, poi trovare il posto, andare a mangiare, truccarsi e lanciarsi nella serata, questo per noi è questo il segreto del gruppo”.

Qual è la regione in cui vi chiamano di più a fare i vostri show?

“Andiamo alla grande soprattutto al sud. Da Napoli in giù siamo sempre molto ben voluti, ma anche in Emilia Romagna e in Veneto, Poi c’è la Toscana, anche se nessuno è profeta in patria. Per cercare di essere pronti per ogni esigenza e soddisfare ogni gusto, abbiamo creato all'interno del Circo Nero varie costole, vari format. Lavorare in tutta l'Italia ci aiuta perché comunque abbiamo più richieste e possiamo programmare il nostro lavoro e continuare a esprimerci”.