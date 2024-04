Drag Race Italia non è stato rinnovato per la quarta stagione

Trucco esagerato, lustrini a non finire, parrucche voluminose e abiti appariscenti. Il look da Drag queen è servito. Peccato che, al di là degli spettacoli di cabaret o nei teatri, o ancora a eventi organizzati, per il pubblico italiano sarà difficile poter ammirare tutto questo luccichio nell’intrattenimento quotidiano.

Darg race Italia: niente quarta stagione su Paramount+

Il motivo è presto detto: lo show più colorato della tv, Drag Race Italia, spin off tricolore del format di successo ideato e realizzato da RuPaul negli stati Uniti e poi esportato anche in altre nazioni, non è stato confermato per la quarta stagione. La trasmissione, condotta da Priscilla, Chiara Francini, Paola Iezzi, Paolo Camilli e Tommaso Zorzi, prevedeva ogni settimana che le concorrenti mostrassero le loro doti da intrattenitrici cimentandosi in varie sfide sfida a colpi di costumi di scena ed esibizioni di vario tipo.

Un destino segnato?

Purtroppo però il programma non è più nel portfolio di Paramount+, che si è ritirata da tutte le produzioni del format non solo in Italia ma anche in Messico, Brasile e Germania. Che ora passeranno in mano a World Of Wonder, la casa di produzione che realizza l’originale americano per il servizio di streaming Wow Presents Plus. Ma siamo sicuri che la casa di produzione voglia accollarsi anche queste edizioni, oppure sono destinate a morire?

rupaul-drag-race

Tutto dipenderà probabilmente dai feedback (in termini di share e pubblico) ottenuti ad esempio dalle tre stagioni italiane nel mondo. Insomma il futuro di Drag Race Italia è appeso a un filo ma intanto l’annuncio lascia l’amaro in bocca per la perdita di una trasmissione televisiva in chiaro votata sì all’intrattenimento, ma soprattutto ad abbattere molti tabù e stereotipi legati al mondo Drag e alla comunità Lgbtq+ a cui spesso questi personaggi vengono associati. L’ennesima occasione persa di riflettere, di pensare, col sorriso. Ora non ci resta che sperare.