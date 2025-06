Se il regista horror Eli Roth vuole vedere Greta Thunberg “divorata dai cannibali”, abbiamo un problema

“Greta Thunberg deve essere divorata dai cannibali”. La frase choc contro l’attivista svedese, fermata dalle forze israeliane mentre cercava di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari, è di Eli Roth. Lo ha segnalato, con uno screenshot, il sito “A Shot Magazine”. Conosciuto per i suoi film horror, Roth ha pubblicato una storia su Instagram con questa frase, davvero di gusto discutibile, contro la giovane attivista. E ha proseguito in una seconda storia Instagram, pubblicata poco dopo, in cui scrive: “Se avete pubblicato la propaganda antisemita di Greta, per me siete morti”. La Thunberg era stata fermata a bordo della nave umanitaria Madleen dell’Ong Freedom Flotilla, partita il primo giugno dall’Italia per portare aiuti nella striscia di Gaza. L’imbarcazione è stata però fermata, in acque internazionali secondo l’attivista, e Thunberg e gli altri attivisti sono stati espulsi da Israele. Al suo arrivo a Parigi, Greta Thunberg ha dichiarato di essere stata rapita da Israele in un territorio non di sua competenza. Thunberg, ricordiamo, è nota per i Friday for Future e per i suoi scioperi scolastici per il clima; la sua ultima battaglia sociale è quella per fermare il genocidio del popolo palestinese. Nel frattempo, Thunberg è rientrata in Europa, dopo essere stata brevemente trattenuta dalle autorità israeliane. E non ha commentato l’uscita di Roth.

I commenti sui social

Lo hanno fatto invece in molti, su X e sugli altri social. “Ricordate che Eli Roth è un sionista xenofobo e che nessuno dovrebbe sostenere lui o i suoi film di…”, è uno dei commenti più pacati. “Il regista Eli Roth non merita niente altro che il peggio, per essersi rallegrato del genocidio nei mesi passati e per aver persino fornito dati sui manifestanti pro Palestina”. Alcuni invitano a boicottare i suoi film: “Quando compri o scarichi o vedi in streaming i suoi film, stai dando denaro ai sionisti”.

Dello stesso tenore i commenti su Instagram: “Non guarderò più niente in cui ci sia tu. Comportamento disgustoso. Sarai visto come qualcuno che era dalla parte sbagliata della Storia. Sono così deluso da te”. E: “Hai scelto un brutto momento per gettare la maschera”; “Desiderare violenza su una giovane donna che combatte contro un genocidio. Oh, c’è un posto speciale all’inferno per te”.

Chi è Eli Roth

Chi è Eli Roth? Lo avete visto, probabilmente, nei panni dell’Orso Ebreo nel film “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino. Come regista, ha diretto vari film horror e splatter, fra i quali “The Green Inferno”, incentrato proprio su un gruppo di ragazzi che si inoltrano in una zona proibita e finiscono per essere vittime di un rituale cannibale. Un’ondata di commenti sdegnati ha sommerso Eli Roth, 53 anni, nato in Massachussets da una famiglia ebrea askenazita di origini austriache, russe e polacche. I suoi film da regista vengono classificati come “Torture porn” o “Gorno”, cioè gore più porno. Ci sono spesso scene di violenza estrema.

L’attore e regista, che si è sposato in seconde nozze a Firenze nel 2020 con matrimonio celebrato dall’allora sindaco Dario Nardella, sta vivendo uno dei momenti peggiori della carriera, sostituito anche alla regia dell’ultimo suo film, “Borderlands”, che ha incassato pochissimo rispetto al budget, e nel corso delle cui riprese Roth è stato rimpiazzato in regia da Tim Miller. C’è già chi ipotizza che questa uscita possa avere ripercussioni sul resto della sua carriera. Roth sta lavorando al sequel del suo film slasher horror “Thanksgiving”, prodotto da Spyglass Media, che ha licenziato di recente Melissa Barrera da “Scream 7” per aver condiviso una frase riguardante proprio la situazione a Gaza.