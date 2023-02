Con l’annuncio dei conduttori, scatta ufficialmente il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2023. La 67esima edizione dell’annuale concorso canoro europeo si svolgerà dal 9 al 13 maggio alla Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito, dopo che l’Ucraina, vincitrice dell’edizione precedente, in seguito al successo della Kalush Orchestra con “Stefania”, è stata dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa dell’invasione russa. In gara ci sono 37 Paesi con altrettante canzoni.

Se a Torino, per l’Esc 2022, c’erano Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, quest’anno a condurre l’Eurovision Song Contest 2023 saranno Graham Norton, Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

Graham Norton (59 anni) non ha bisogno di tante presentazioni: è volto storico della Bbc e anche voce britannica dell’Eurovision dal 2009, quando ha preso in mano il timone da Terry Wogan. Il conduttore irlandese dal 2007 è al timone del programma “The Graham Norton Show” che va in onda il venerdì sera sulla Bbc. Inoltre è giudice dello show “RuPaul’s Drag Race UK”, la versione inglese del celebre “America’s Next Drag Queen” ideato e presentato da RuPaul (l’edizione italiana s’intitola “Drag Race Italia” ed è giunta alla seconda edizione).

Il presentatore irlandese è dichiaratamente gay fin dagli anni ’90. Ha avuto una relazione con la nota drag queen Tina Burner. Delle altre relazioni si conosce poco perché, come raccontato dallo stesso attore e conduttore, le persone al suo fianco si sono allontanate dopo aver risentito dell’attenzione pubblica legata alla sua notorietà. Oggi il presentatore vive a Londra ed è amato dal suo pubblico. Ma in Irlanda, quando era giovane, il suo orientamento sessuale non era accettato (l’omosessualità è stata depenalizzata in Irlanda solo nel 1993 e il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato nel 2015). “Mi sono trasferito dove c’erano i gay. Sono andato a Londra. Dove nessuno mi conosceva quindi non c’era niente di quella paura di prima e c’erano bar gay che erano proprio sulla strada così potevo entrare e incontrare altre persone gay” ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a “Irish Independent”. Come ha raccontato nell’ultimo romanzo, “Home Stretch” del 2020, parlando dell’infanzia nell’Irlanda rurale, “ero gay in un momento in cui le persone non lo erano e non conoscevo nessun altro che lo fosse, quindi questo ti rende leggermente diverso”.

Gli altri conduttori di Esc 2023

Graham Norton sarà presente solo alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, mentre Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon ci saranno anche nelle due semifinali in programma il 9 e l’11 maggio.

Hannah Waddingham (48 anni), tre volte candidata all’Olivier Award e vincitrice di un Emmy Award, è una delle più popolari attrici di musical del momento. In tv è nota per il ruolo di Rebecca Welton nella serie “Ted Lasso”, per cui ha vinto il Premio Emmy e il Critics’ Choice Award alla migliore attrice non protagonista in una serie commedia.

Alesha Dixon (44 anni) e una cantante e personaggio tv inglese. Ha fatto parte della girlband britannica di genere R&B “Mis-Teeq” e poi ha debuttato come solista. E’ diventata molto popolare dopo la vittoria di un’edizione di “Strictly Come Dancing”, versione britannica di “Ballando con le stelle”. Attualmente è giudice allo show “Britain’s Got Talent”.

Julia Sanina (32 anni) è l’unica componente ucraina tra i presentatori. La cantante è la voce del gruppo rock “The Hardkiss”, tra i più famosi del Paese, con cui ha cercato di staccare il pass per l’Eurovision Song Contest nel 2016 ma la band si classificò seconda. E’ stata anche giudice nella versione ucraina di X Factor e concorrente del locale “Ballando con le stelle”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Sanina (@the_hardkiss)

L’Italia all’Esc 2023

A rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, con il brano “Due vite”. Per l’eurofestival, il brano sarà leggermente riadattato. Per Mengoni è la seconda partecipazione all’Esc: la prima volta per il cantautore di Ronciglione è stata nel 2013, con “L’essenziale” con cui ottenne il settimo posto sul palco della Malmö Arena di Malmö.

L’Esc 2023 si potrà seguire in diretta sui canali Rai: le due semifinali del 9 e 11 maggio su Raidue, la finale del 13 maggio su Raiuno. Il commento in italiano sarà ancora affidato a Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio.

Le semifinali e la finale di Esc 2023

Nella prima semifinale del 9 maggio si confronteranno 15 Paesi che sono i seguenti: Serbia, Lettonia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Croazia, Malta, Svezia, Moldavia, Svizzera, Israele, Paesi Bassi, Finlandia, Azerbaigian e Repubblica Ceca. In questa semifinale hanno diritto di voto Francia, Germania e Italia.

Nella seconda semifinale dell’11 maggio si esibiranno 16 Paesi. Eccoli: Armenia, Cipro, Romania, Danimarca, Belgio, Islanda, Grecia, Estonia, Albania, Australia, Austria, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia e Polonia. In questa semifinale hanno diritto di voto Spagna, Gran Bretagna e Ucraina.

Accedono alla finale i primi dieci Paesi che otterranno più voti in ogni semifinale. A questi 20 Paesi si uniranno i “Big Five” (Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna), più l’Ucraina, trionfatrice dell’ultima edizione.