I Ferragnez sono davvero in crisi o è solo show business? A una settima esatta dalla lite in diretta tv durante la finale di Sanremo 2023, l’affaire Chiara Ferragni – Fedez continua a tenere banco con i fan e gli utenti del web che si stanno chiedendo cosa stia succedendo realmente alla coppia da milioni di follower (28,8 milioni lei, 14,5 lui). Potrebbe davvero trattarsi della crisi del settimo anno che colpisce anche le coppie comuni? L’imprenditrice digitale e il rapper sono sposati da quasi cinque anni – le famose nozze del 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, riservate ad amici e parenti ma abbondantemente documentate sui social – ma in realtà stanno insieme da quasi sette anni, visto che hanno ufficializzato la love story nell’ottobre del 2016.

Per i comuni mortali, secondo la celebre teoria relativa alle relazioni amorose, dopo sette anni una coppia entra in crisi perché la passione diminuisce, la monotonia e routine diventano più difficili da abbattere e, quindi, le basi del rapporto iniziano a vacillare. La fase del disincanto vale anche per i Ferragnez? Difficile saperlo, però i fatti dicono che da una settimana i due non pubblicano nulla insieme sui loro canali. Un “silenzio” strano, secondo tanti fan.

Il “social-drama” è iniziato sabato 11 febbraio durante la finale di Sanremo 2023 dopo il bacio e la simulazione di un amplesso, in diretta sul palco dell’Ariston, tra Fedez e Rosa Chemical. Una “gag” che l’imprenditrice digitale non ha apprezzato tanto da richiamare il marito sul palco durante la pausa pubblicitaria. E qui i due hanno discusso come riporta un video “rubato” dove le espressioni facciali dell’imprenditrice digitale e del consorte erano abbastanza eloquenti al punto da diventare meme sui social. Fedez, poi, avrebbe tentato di raggiungere la moglie in camerino ma una guardia del corpo lo avrebbe fermato davanti alla porta dicendo: “Ha detto che non puoi entrare”.

I motivi del litigio o presunto tale? Forse la 35enne di Cremona si è sentita rubare la scena dal marito. Lei, che per tutta la settimana sanremese aveva sbandierato che l’essere donna non è un limite, aveva indossato lo slogan “pensati libera” rivolto a tutte le donne e che era lì “non a rappresentare lui o la coppia” ma solo se stessa, si è vista togliere spazio (e riflettori) dal cantante. Perché nonostante la Ferragni fosse la co-conduttrice della kermesse, Fedez ha attirato molta più attenzione: dal grido “Giorgia legalizzala” dopo la performance con gli Articolo 31 nella serata dei duetti, alla foto strappata del viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, in divisa nazista, passando per l’approdo su Raidue del suo programma “Muschio Selvaggio”. E, quindi, il bacio con Rosa Chemical potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Al momento l’eventuale situazione di crisi sentimentale non è stata smentita dai diretti interessati tanto che i fan avevano anche organizzato un flash mob in sostegno della coppia più famosa di Instagram per il pomeriggio del 18 febbraio, in piazza Duomo a Milano, manifestazione poi annullata “a causa della troppa esposizione”. Ad alimentare i sospetti di una crisi ci sono poi le dichiarazioni di Fedez di qualche tempo fa. Ospite del programma “Stasera c’è Cattelan” nella puntata del 1° febbraio scorso, il rapper aveva confessato: “Se io e mia moglie non postiamo nulla sui social è perché abbiamo litigato”. E questa settimana non si sono visti foto e post insieme. Lei ha pubblicato foto sanremesi e momenti di svago con i figli, lui due storie subito cancellate che hanno alimentato il gossip. L’ultima nelle ore scorse quando ha pubblicato una frase tratta dalla sua canzone “Favorisca i sentimenti”, dedicata alla moglie in occasione della proposta di matrimonio fatta sul palco dell’Arena di Verona il 16 maggio 2017: “Tu la mia calamita. Io la tua calamità”. La storia del rapper è arrivata a stretto giro dopo un selfie dell’influencer dove appare senza la fede nuziale.

E se tutto ciò fosse solo un’operazione di marketing in vista della seconda stagione “The Ferragnez”, la docu-serie sulla loro vita che stanno registrando in questo periodo per Amazon Prime? Secondo “Linkiesta”, la coppia avrebbe chiesto di stoppare momentaneamente le riprese: “Hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese”. E questo comporta solo uno slittamento dell’uscita della docu-serie da maggio (come da programma) a settembre. Lo stesso sito di informazione aggiunge: “Rassicuriamo coloro per cui è crisi solo se fai le valigie: nessuno dei coniugi Ferragni è andato a dormire in albergo, per ora”. Infatti in questa settimana i due sono stati visti insieme per San Valentino, paparazzati per il centro di Milano, e il 17 febbraio a Villa Crespi, il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Insomma, il mistero s’infittisce. Ma non resta altro che controllare ogni cinque secondi i loro account social nella speranza di conoscere nuovi sviluppi del “social-drama” (che poi altro non è che la versione social della docu-serie “The Ferragnez”).