Film e serie tv, la legge li vuole accessibili a tutti. Ma è davvero così?

Giovedì 19 giugno, a Roma, nella sala cinema dell’Anica, in viale Regina Margherita, si terrà un incontro – aperto a tutti – che riguarda l’accessibilità dei film e dei prodotti audiovisivi. Fra i partecipanti al convegno di giovedì il Dirigente del MiC Francesco Fiorillo, il Garante Nazionale delle Persone con Disabilità Maurizio Borgo, il presidente dell’Ente Nazionale Sordi Raffaele Cagnazzo, il delegato dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Giuliano Frittelli, Mario Mazzetti presidente della Associazione nazionale esercenti cinema e Barbara Bladier di Vision Distribution. L’incontro è organizzato da Audecon, Osservatorio per l’inclusione e l’accessibilità dell’audiovisivo. Si parlerà dei vantaggi anche economici e dell’impatto sociale di un cinema accessibile anche a persone con disabilità della vista e dell’udito. Qualcosa si sta muovendo, al riguardo, anche a livello istituzionale: da alcuni anni, con la Legge Cinema, l’Italia riconosce il valore sociale ed economico dell’accessibilità delle opere audiovisive inserendola, per legge, fra i criteri d’accesso al tax credit. Un tema fortemente promosso anche dall’Unione europea: dal 28 giugno entrerà in vigore l’European accessibility Act, che imporrà alle aziende europee di rendere accessibili i loro prodotti, cioè fare in modo che i nuovi prodotti siano accessibili a tutti. In Italia ci sono oltre 9 milioni di persone con una disabilità sensoriale uditiva o visiva. Una percentuale molto importante della popolazione. E di come rendere pienamente accessibile il cinema – e le serie televisive – a questa grande fascia della popolazione parliamo con Vera Arma, presidente di Audecon.

Dottoressa Arma, si parla di accessibilità per ipovedenti e ipoudenti per quello che riguarda i film: e se ne parla su un piano pratico, di leggi e normative. Ho capito bene?

“Sì. Il focus dell’evento è più legato al cinema, ma riguarda anche il tax credit per le serie tv e i videogiochi. Ricordiamoci che solo in Italia si parla di otto milioni, se non nove, di persone ipovedenti e ipoudenti. Lo Stato italiano presta attenzione ai prodotti audiovisivi accessibili a chi vede poco o sente poco – o per niente – già dal 2009, con una legge che riconosce 'il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale'. E' così che scrive la Legge 3 marzo 2009 n. 18, che mette in atto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità".

Poi questo concetto è stato reso ancora più chiaro e specifico.

“C’è una legge, la 220 del 2016, passata alla storia come ‘Legge Cinema’. Dice che le opere italiane che ricevono contributi sotto forma di agevolazioni fiscali, cioè il tax credit o i vari contributi come ‘opera di interesse culturale nazionale’, devono poter essere accessibili a tutti. E cita esplicitamente i sottotitoli e l’audiodescrizione”.

Quindi, ad oggi, tutti i film che hanno ricevuto agevolazioni, incentivi e contributi statali sono accessibili a disabili visivi o uditivi? “No. Non è così, per molti motivi. Anche se un decreto attuativo del 2018 ribadisce il principio stabilito dalla Legge Cinema, e rende obbligatori sottotitoli e audiodescrizione per i prodotti che hanno ricevuto agevolazioni statali”.

Come mai non tutti li hanno?

“Sul fronte televisivo, le opere prodotte da RaiCinema hanno quasi sempre sottotitoli e audiodescrizioni, e la Rai ha un canale apposito per trasmettere le audiodescrizioni. Altri broadcaster, come Sky o Mediaset, non lo hanno ancora attivato”.

E per quello che riguarda i film in sala, come può il singolo spettatore usufruire delle audiodescrizioni?

“Ci sono varie applicazioni, la più conosciuta delle quali è MovieReading, che permettono di ascoltare l’audiodescrizione del film con le cuffie del proprio smartphone. Per i sottotitoli è un po’ più complicato, perché occorre leggerli dal proprio telefono".

In questi anni come è cambiata la sensibilità verso l’accessibilità delle opere?

“È molto aumentata, grazie proprio a leggi che hanno sdoganato il concetto di accessibilità e reso ‘mainstream’, popolari, termini come "audio descrizione". Ma per quello che riguarda la fruizione vera e propria siamo ancora un po' indietro”.

Tutte le copie dovrebbero avere i sottotitoli per non udenti?

“In teoria sì. In pratica, in molti casi la copia con i sottotitoli viene depositata in Cineteca solo per adempiere all’obbligo di legge, ma gli ausili per ipoudenti e ipovedenti non arrivano in sala”.

Che cosa è che ancora non funziona?

“A volte manca un'operazione di raccordo fra produzione, distribuzione ed esercizio. E anche di informazione presso il pubblico”.

Andiamo per categorie. I produttori che cosa dovrebbero fare?

“Far realizzare sottotitoli e audiodescrizioni, come da indicazioni legislative, in modo che i film siano accessibili fin dal primo giorno di uscita in sala”.

I distributori?

“Mettere sottotitoli e audiodescrizioni a disposizione dello spettatore, sulle app dedicate o attraverso altre modalità”.

Gli esercenti?

“Agevolare l'accoglienza delle persone che si servono di queste app. Agevolare l’accessibilità delle opere sia sullo schermo sia sulle app”.

La Legge Cinema in vigore è buona, secondo lei?

“È una buona legge, ma da alcuni viene percepita come una gabella normativa”.

Oggi con l’AI è più semplice fare sottotitoli e audiodescrizioni?

“Per i sottotitoli in effetti potrebbe sembrare più semplice. Per le audiodescrizioni c’è più lavoro da fare. Ma consideriamo, in ogni caso, che i sottotitoli per non udenti sono più complessi dei ‘normali’ sottotitoli di traduzione: ci sono parti di testo che dettagliano i rumori, eccetera”.

Qual è, di questa catena nominata prima, che dovrebbe attivarsi di più?

“Credo che le distribuzioni dovrebbero essere allertate. Perché sono l’anello di congiunzione fra produttori e sala: devono sollecitare la disponibilità degli ausili per la fruizione inclusiva”.

Come funziona il canale audio Rai dedicato alle audiodescrizioni?

“È un canale nel quale si ascolta l’audiodescrizione, mixata alla traccia originale del film o della serie. Non si perde il sonoro originale, ma si hanno molte informazioni in più, per le persone cieche e ipovedenti”.

Si parla molto più di inclusività, oggi, anche nell’audiovisivo.

“Sì: io ho fatto un dottorato sulle audiodescrizioni nel 2011, e nessuno sapeva di che cosa stessi parlando. Adesso si assiste a uno sviluppo molto veloce, con i pro e i contro del caso. La Legge Cinema in Italia ha portato ad una esplosione di questi servizi; anche Amazon, Netflix, Disney+ hanno iniziato a realizzare audiodescrizioni dei loro prodotti".

Siamo stati i primi in Europa?

“No, esisteva già in altri Paesi, come Francia e in Inghilterra. Ma l’importante è che si sia arrivati ad averla”.

Corre rischi, questa legge? “No, anzi: un decreto attuativo del 2024 è andato a supportare questo sforzo. Anche se la legge è stata promossa e voluta da un ministro della cultura precedente e di segno diverso – Franceschini – anche il nuovo governo è sensibile al tema. E c’è un Ministero per la disabilità che si sta mostrando molto attento e presente”.